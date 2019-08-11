【港島東遊行．直播】荃灣二陂坊械鬥遺滿地玻璃　檢削尖竹枝菜刀

港島東今日（11日）舉行反對修訂《逃犯條例》集會，下午2時在維園舉行，參與集會的人只坐滿一個足球場，至下午4時許，有穿黑衣的人士往銅鑼灣地鐵站方向走，並從銅鑼灣一直向灣仔方向推進。至下午6時許，大批防部警察在灣仔警總外暴防，並在駱克道發放催淚彈。另一方面，北角傍晚7時許開始火頭四起，先有黑衣男子聲稱遭紅衣男毆打，之後再有衝突時有白衣女子被警員壓在地上。 約至晚上9時半，示威者又轉戰銅鑼灣，防暴隊突出現捉人，有示威者伏地流血，多人被捕，有人懷疑有警假扮示威者混入協助拉人。

銅鑼灣有人倒地。(梁祖饒攝)

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2019年8月12日 星期一

【01:47】 七名年輕人在楊屋道被數十名防暴警察截查及搜查背囊，記者要求出警方示委任證被拒，有被搜查市民要求記者幫忙報警。

【01:35】眾安街地面遺下斑斑血跡及滿地玻璃碎；另在川龍街一帶亦遺有削尖竹枝、菜刀、磚頭及玻璃樽等武器。

【01:30】眾安街地上佈滿血跡及玻璃碎。

【01:19】多名防暴警察於兆和街聚集並截查了數名市民。

【01:15】多輛警車抵達二陂坊衝突現場。另有多輛救護車增援而至，救護員落車搜索傷者；警員則步至川龍街一帶巡邏，暫時未見有任何人士被帶走。。

【01:12】救護車到場，有載口罩人士手部受傷接受治理。

【01:10】大批白衣人聚集荃灣二陂坊，部份人士手持棍狀物品叫囂，又用硬物擲出眾安街，險擲中街坊及記者。大批示威者及街坊聞訊到場，部份人在附近垃圾桶取來多個玻璃樽還擊。雙方一度膠著，有人開傘作遮掩，白衣人則手持長棍。現場滿地玻璃碎片，事件持續約15分鐘仍未見有警員出現；而救護車在凌晨1時左右到場，1時10分則有消防車到場。與此同時，《香港01》發現有多輛警車沿青山公路駛往荃灣警署。

【01:07】有街坊推來大批玻璃樽，同時催促駛經的車輛盡快離開，現場行人路有疑似血跡。

【01:02】二陂坊現時有示威者與白衫人正對峙，雙方正不斷叫罵。

【01:00】網上流傳兩段影片，其中一段可見有數名戴上鴨舌帽及口罩的白衣男子，在荃灣站綠楊坊外路邊搜查數名人士的隨身物品，一名白衣人質問：「呢個咩嚟？」有人則回應：「頭盔。」拍片女子質問正在查問的人士：「你哋係咩人」語畢她便懷疑被人襲擊，畫面扭轉，傳出多下「救命」聲；另一段影片則從行人天橋上拍攝，可見數人遭白衣人圍毆，並不斷傳出女子頻密的「救命」聲。《香港01》向警方查詢，指於凌晨零時15分接獲報案，指西樓角路發生打鬥案，暫未有進一步資料。

【00:15】在西灣河聚集的人數有增無減，有警員見先登車離開；部分防暴警察則將防線退後至聖十字徑。期間有數名防暴警察，突然推撞記者，再激發在場人士鼓譟，不斷炮轟警員：「打記者呀你哋！」擾攘數十分鐘後，防暴警登車，最後停泊於聖十字徑對開的兩輛警車，沿愛義路駛走。在場人士一度尾隨警車高呼：「放人」，聲援較早前被捕人士。

【00:00】多名示威者由太古城步行至西灣河，大批防暴警員到場。當區居民亦加入「戰團」，反包圍警員，現場一度逾百人。有人向警員高呼：「走啦！唔歡迎你呀！」及「黑社會」等。在場警員一度施放胡椒噴劑驅散人群，數名青年走避不及「中椒」。有示威者反擊向警車拋擲玻璃樽，亦有人「起飛腳」狂踢警車，雙方發生推撞，有人被手持盾牌的防暴警員推向鐵欄，情況十分混亂。

2019年8月11日 星期日

【24:00】 有市民呼籲前往筲箕灣，現場有人指，筲箕灣有大量警車。

【23:48】西灣河出現大批防暴警員，原在太安樓位置作部防，其後有大批在場市民不斷大叫「黑社會」，並要求警員離開，其後部分有防暴警員乘坐警車離開。惟仍有大批市民指罵警察，警員高舉紅旗，稱若不離開會使用武力，立法會議員民主黨許智峯在場調停。街坊圍堵警車之下，兩輛警車陸續撤退，期間有人踢警車。

【23:21】太古街坊持續喝罵現場的防暴警察，之後防暴警察陸續上警車。市民見狀鼓掌。之後他們沿馬路步向太安樓方向，據現場消息指太安樓亦有警方拘示威者。現場不少市民都是身穿短褲拖鞋。現場在西灣河地鐵站，亦有一批市民向警方抗議，警員則以大聲公反駁：「你哋收聲啦，吵住人訓教呀！」

【23:10】太古出現警民對峙，有約100名街坊包圍約廿名警員，當中不少是中年人，又有人身穿恤衫。他們並不斷指罵警察，不斷大叫「721！」重提元朗市民被襲事件，又表示：「太古唔歡迎你！」「收隊！」現場氣氛緊張。

【22:48】太古港鐵站內有數十名示威者出地鐵站。有一批防暴警及速龍到地鐵站內拘捕示威者，當中對在扶手電梯的示威者不斷用警棍向下揮動及驅趕，大批示威者急步向下逃離，一度有人失足。當中有一名示威者被警員在電梯上推跌，並在電梯上翻滾，警員再將他制服拘捕。之後警員在現場拘捕了約五名示威者。有被拘示威者眼部受傷。

【22:05-22:45】銅鑼灣突然變得緊張，有示威者被綁上索帶，血流披面。警員拘捕多人時，惟獨有一名穿黑衣男子沒有拘捕，現場人士質疑他是警員，記者有追問該黑人的身份，警察不作回應，該被懷疑是警員的黑衣男子跟警員一齊離開。9人被帶上警察的旅遊巴。十多名巿民在不斷指罵防暴警察，不滿警察以速龍拘捕示威者。

黑衣人突出現鰂魚涌站，並展示傘陣。(鄭子峰攝)

【2235】原本在鰂魚涌站示威者全部抵達太古，表示會先行商討下一步行動。

【22:21】聚集在鰂魚涌出現示威者，並在站內展示傘陣。

【21:53】北角情況又突然變得緊張，有警員出現，現場有白衣人見到警察後情緒高漲，不停大叫「黑旗」及「加油」，亦有人舉起國旗。另外，亦有黑衣人在鰂魚涌港鐵站出現。

銅鑼灣有人在垃圾桶內點燃雜物。（盧翊銘攝）

【21:29】示威者又再轉戰到銅鑼灣，現時約有數百人聚集，現場有警車戒備。銅鑼灣雖然曾有人在垃圾桶內燃燒雜物。糖街neway ceo位置有20至30名防暴警察到場，示威者最近位置在圓形大橋。

雖然有部份人轉戰銅鑼灣，但北角形勢未有降溫，並有多名黑衣人到達北角港鐡站。

白衣女子在北角被警員壓在地上。(王譯揚攝)

【20:56】現場消息指，一班懷疑福建人士在僑冠大廈出來，在場示威者見狀上前指責，警方上前隔開兩班人，混亂間將一名白衣妙齡少女壓在地上，並把她帶走。該女子被壓在地上時曾掙扎，並不斷大叫，又稱要叫「白車」。

北角聲稱被毆打的男子，由救護車送走。(王譯揚攝)

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【20:05】北角英皇道黑衣男子被十多人圍毆時，當時亦有記者在旁，據現場目擊人士稱，施襲者曾喝罵在場傳媒﹕「唔准影相！」並襲擊在場採訪的記者。記者事後指他被人揮棍，其左肩受傷，當時並無警員在場。事後警方到場，記者向刑偵探員提出要報案，探員著他到就近警署報案，記者再度提出要報案後，警員登記其身份證及電話，又了解其傳媒機構後，並沒有錄取口供。另有記者指，當時《立場新聞》記者曾嘗試以器材擋施襲者，反被奪去作武器。亦有香港電台的記者被打。

港台亦有發聲明指該台一名英文新聞組記者約於晚上7時44分，在北角英皇道採訪期間，被人用硬物襲擊手臂。港台對於一日內有兩名記者採訪遇襲，深表憤怒，嚴厲譴責所有暴力行為，並會保留追究權利。



【19:45】在灣仔較為緩和之際，北角富臨皇宮外發生衝突，一名黑衣男子嘴角受傷流血，疑剛才曾與人爭執後受傷，警員在場了解，有人聲稱遭紅衣人毆打。遇襲的黑衣男子表示，被襲男聲稱原本打算想去商務書局買書，行經英皇道富臨皇宮外是，被一名紅衣人襲擊，現已上救護車。

今日下午開始，一直有穿紅衣人在北角富臨皇官酒樓出現，多為中年人。傍晚七時許，警方曾一度封路。

有市民疑受催淚彈影響，在地鐵站內接受料理。(吳倬安攝)

【19:30】 灣仔警方防線繼續向示威者推進，並多次發射催淚煙，有大量示威者由港鐵站離開，亦有部分繼續退向銅鑼灣方向。

【19:05】警方有修頓港鐵站口外放催淚彈，煙亦攻入地鐵站內，不少在站內的市民中招，不斷咳嗽及流淚。

警方於18:50左右發出催淚彈，有示威者方向疑有人擲出物體，接近警方防線出現火光。(盧翊銘攝)

【18:45】警方繼數分鐘前舉起黑旗，有示威者呼籲街坊關好門窗，提防催淚彈。防暴警向前推進，有示威者繼續向警員方向射鐳射光，同時亦戴上防暴裝備，現場記者指，駱克道已發出催淚彈，在示威者的方向，亦有人疑擲出易燃物，並在警員所處位置前方出現火光。警方約發出5次催淚彈後，示威者後退至近修頓及灣仔電腦城位置，警方繼續發放催淚彈。

警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，警方又讉責示威者一切暴力行為，並提醒附近居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【18:23】警總外警員再度出示藍旗後，一度衝向身處分域街的示威者，但衝前十五米左右停下，未有繼續推進。防暴警亦有驅趕灣仔警總對開行人天橋上的人群。

警方亦發出通告，指大量示威者架設路障，堵塞灣仔駱克道和分域街交界，令現場交通擠塞，亦對緊急服務造成嚴重影響，呼籲在場人士盡快離開。

灣仔有防暴警登上旅遊巴。(吳倬安攝)

【18:15】 示威者到達駱克道、分域街交界，警察總部外有大型水馬，亦有警員戒備，警方一度出示藍旗。有示威者香警察方向投擲冥強。警方發通告指，灣仔警署報案室現已暫停服務，又呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務，並叫市民如有緊急事故致電999。

【17:52】灣仔已多路被堵，另一邊於灣仔警總附近，有防暴警在警察總部外佈防，大批登上旅遊巴。軍器廠街有防暴警察把守。 指揮官指行動策略是不讓示威者登上天橋，避免示威者扔擲雜物。

下午約5時40分，有示威者到了金紫荊廣場。（盧翊銘攝）

【17:47】灣仔多路被堵，有黑衣人士到灣仔後，部份到了金紫荊廣場，並有塗鴉金紫荊的地磚。

佔領銅鑼灣的示威者一直向灣仔方向進發。(鄭子峰攝)

【17:35】在銅鑼灣的示威者，佔據了SOGO對出的大道後，一直往灣仔方向進發，部分示威者走至軒尼詩道、盧押道交界停下，試圖將防線推至謝斐道，之後示威者將防線推出告士打道，現時已阻塞灣仔一帶大部分交通。

【17:11】警務署發出通告，指有大量示威者佔用銅鑼灣軒尼詩道近崇光百貨的行車線，現場交通嚴重擠塞，亦對緊急服務造成嚴重影響。在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方警告示威者立即停止佔路，示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。警方呼籲在場人士盡快離開，並提醒駕駛人士留意最新交通情況。

黑衣人下午16:47佔領銅鑼灣的主要大道。(盧翊銘攝)

【16:47】銅鑼灣有黑衣人佔領銅鑼灣SOGO對出馬路，巴士被堵塞在路中間，司機表示已經在原地滯留近10分鐘。而在銅鑼灣聚集的人士，則行往灣仔方向。

與此同時，另一路黑衣人乘車到九龍後，曾一度集體橫過紅隧，但只作短暫停留，未有任何行動，便轉往南昌站下車。

【16:12】 維園集會人士開始商討下一步行動，但指北角非常危險，不作考慮前往，之後有部份人士向銅鑼灣進發，乘車至金鐘再轉往九龍，並在尖沙咀往尖東站轉乘西鐵線。

北角在下午3:53分，在英皇道一酒樓外拘捕了一名穿紅衣男子。(羅君豪攝)

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【15:53】北角英皇道一間酒樓外，有數名紅衣男子追打一名灰衣男子，並衝出了酒樓門口，警方及時制止，警方亦有拘捕及帶走了相關人士，現場氣氛緊張。據悉，該酒樓今日有人包場，並聚集了200至300人，多為中年人，穿紅衣，並帶鄉音。

雖然天氣炎熱，仍有逾千人參與在維園的集會。(張浩維攝)

【14:56】旺角遊行申請人伍永德亦有參與維園集會，他發言斥警隊每人刷新香港人對荒謬的認知，指學生買雷射筆都要被拘捕。

伍永德指，他第一次申請的旺角遊行路線是警方建議，但之後卻被警方拒絕。在申請上訴時，連建制派的上訴委員會會員都質疑警方駁回申請是否有助管理人潮，認為警隊行事執法已荒謬至極。

由中學、大學生組成的「青年反修例關注組」成員Micky，亦有上台發言，她認為年輕人在社會沒有足夠發聲空間，因此聚集一班同班路人創立組織。Micky指，中學生能夠做的事十分有限，但會盡力去守護僅有的自由和權利。她指，未來9月學生即將發起罷課行動，希望現場的學生和家長都可以支持。

社工劉家棟，早前因阻差辦公被控，他亦有上台發言談感受。(盧翊銘攝)

【14:23】「社工復興運動」成員劉家棟，亦是在7月27日元朗衝突中被捕的其中一人，亦有上台發言，他表示雖然有人無法認同部份不合作運動，但在雞蛋與高牆之間，相信香港人永遠選擇雞蛋。他指社工這個身份給他一份責任要與香港人走在一起，爭取社會公義，推動社會改革是社工的責任。

劉家棟稱，社工註冊局去信要求他提交被捕記錄，他表示自己可能會失去社工資格和工作，但並不後悔，又說：「我可以為香港失去自己前途，但香港不可以輸。」

雖然天氣炎熱，仍有逾千人參與在維園的集會。(盧翊銘攝)

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【14:00】集會現改為約下午2時開始，而到場人士亦陸續增加，現已坐滿一個足球場，大部份穿黑衣，亦有不少年紀大的人士，都不怕炎熱天氣到場。集會在下午二時正式開始，先為6名自修例風波後失去生命的人士默哀，之後集會負責人謝禮楠宣告集會正式開始，並重申5大訴求。

在維園舉行集會的同時，在北角區有人拿著國旗在街上行走。(羅君豪攝)

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這個於港島東的活動，原本是計劃遊行，並會途經北角區。惟早前有傳聞指若遊行人士經過，或會有衝突事件發生，警方最後只批准在維園集會。而維園的集會開始後，北角街頭仍大致平靜，亦有見一中年人舉起國旗，亦有穿上警察背心的便衣探員在北角衝道留意情況。

集會負責人謝禮楠在庭外稱，因太遲獲批不反對通知書，未有太多時間作宣傳。(盧翊銘攝)

【13:45】港島東遊行召集人謝禮楠表示，早前預計有約萬人參加集會，惟他認為警方太遲發出不反對通知書，導致只有兩日時間宣傳和處理集會安排。謝稱暫時有過千人參與集會，大會已安排六十名糾察維持秩序。對於會否擔心有參與集會人士參加遊行，他稱參加者離開維園範圍的活動與集會無關，「香港人加油，萬事小心」，他亦強調警方應嚴正執法，處理無差別襲擊市民的黑勢力。

【13:00】維園現場仍未見有明顯人群聚集，大會已在足球場地下鋪起「撤回惡法、痛心疾首」的巨型橫額。近天后出口位置亦設有物資站，有部份穿黑衣市民站在足球場兩旁位置遮蔭，人數不足百人。參與集會的人在一時過後陸續到場，至日時半咗右已站滿半個企地足球場，估計有約逾千人。

民建聯總部所在大廈聯合出版大廈早上重門深鎖。（吳倬安攝）

【12:45】在英皇道一家水族店任職的劉太表示，今天純粹返回舖頭「換吓水、睇吓魚」，下午便會關舖。被問到為何擔心安全，她僅稱：「做唔到全日生意㗎啦，唔知咩環境，祝大家平安，示威者、巿民都係人，大家要平安。」

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經營菜檔的陳女士表示，知悉今天會有遊行示威和有傳白衣人或在東區生事，下午將會關門。（吳倬安攝） 【12:30】在天后經營菜檔53年的陳女士表示，知悉今天會有遊行示威和有傳白衣人或在東區生事，下午將會關門，她坦言擔心示威者和白衣人對店舖和人身安全造成威脅，故提早關門休息。 她指近期生意受社會環境所影響，但影響不大，因巿民還是要「因為要買餸食嘢」，「買定多啲（菜）返去，噚晚個個（巿民）買定啲嘢返去。」 在清風街經營水果店的William表示，暫時未知會否關門，他坦言：「主要都係驚白衣人，話晒係福清幫。」又說若有衝突發生，便會關舖。他表示不會擔心示威者會造成危機，指過去多次遊行示威，學生不會針對商人。他指近月周末生意受影響，但強調是責任在政府，他批評政府不回應五大訴求，修例風波又是政府製造出來，認為當前局面是政府造成的責任。

近月來即使警方拒絕向遊發出不反對通知書，不少人依然參與遊行，警方須以催淚彈驅散示威者。（資料圖片／羅君豪攝）

港島東遊行原訂於今日舉行，由維多利亞公園起步，以北角渣華道遊樂場為終點。警方早前表明反對遊行，僅向維多利亞公園的集會發出不反對通知書。不過，近月來即使警方拒絕向遊發出不反對通知書，不少人依然參與遊行，最終更爆發警民衝突，警方須以催淚彈清場。

原訂遊行路線會經過較多福建人聚居的北角，網上流傳福建幫會組織同鄉來港保衛家園，上周日亦發生手持木棍及藤條的白衣及灰衣人，在北角明園西街與英皇道交界，向示威者揮棍施襲，惹起市民關注。 香港福建社團聯會主席吳換炎昨日出席福建社團聯會的誓師大會時表示，肯定福建人不會出來打人，又說已呼籲鄉親不要出門，保持克制和冷靜，以免發生衝突。

記者今早觀察，約有七名中年男子在明園西街香港第一青年會義工團會址外聚集，其後向英皇道方向走去，約三至四名男子則在華豐百貨附近徘徊。

此外，北角警署外數日前已高度戒備，在警署外放置大型水馬陣，並掛上五層高的白紗網保護，防止示威者衝擊。警方在水馬貼上告示，指示市民使用對面的行人路。警署鐵欄內則以綠色帆布遮蓋，無法視察內裡情況，至於警署高位、在閉路電視鏡頭旁則放有射燈。