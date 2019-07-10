【逃犯條例】撤換失職行會成員可取　政府勿再靠政黨「箍票」

《逃犯條例》修例失敗，協助特首制訂政策及作出決策的行政會議責無旁貸，尤其是行會內的政黨成員，未能及時發揮反映民意的作用以制衡政府，反而淪為政府一意孤行推動修例的幫兇。撤換失職的行會成員理所當然，但更重要的是，政府和政黨切勿使行會淪為「箍票」場所。

行政會議非官守議員發聲明，繼續鼎力協助林鄭施政，並希望社會可盡快回復平靜，放下紛爭。（資料圖片）

現時的行政會議分為官守成員和非官守成員，後者主要分為兩個類別，一是商界代表和社會賢達，二是建制政黨代表，現時包括民建聯、新民黨、自由黨、經民聯和工聯會。當中，葉劉淑儀、張宇人、林健鋒、劉業強、廖長江和張國鈞身兼立法會議員。

在香港，法例訂明行政長官不能有政黨背景，故行政會議及問責制，縱然體制上較像總統內閣制，但又滲入議會代表，以助形成執政聯盟。林鄭月娥在就任特首之初表示，一方面否定「箍票」一說，認為雙料議員「是其是，非其非」，「將立法會的意見帶入行會」，但另一方面，又期望雙料議員「向社會解說決策，以期在立法會順利通過」。她的理想情境是，議案在行政會議討論後，已經統合社會多數意見。

現實是，行政會議揮不走「箍票」場所的角色。以《逃犯條例》修訂為例，行政會議在3月底剔除九項移交罪類，又提高申請引渡的門檻， 但剔除的罪類明顯有利商界，對法律界以至普羅市民針對修例提出的種種憂慮卻置若罔聞，惹起公憤。

在「6．9」大遊行後，包括政黨代表的全體非官守成員仍然支持恢復二讀草案。本周一（8日），自由黨榮譽主席田北俊更自爆，自由黨在遊行當天後發出支持修例的聲明，是張宇人拉攏兩名立法會議員黨友後發出的，並非得到黨內共識。

田北俊等自由黨4名榮譽主席去信黨員，促請黨主席張宇人辭去行會成員職務。（資料圖片／盧翊銘攝）

顯而易見，政府當時相信，在行政會議擺平黨派紛爭，就可忽視反對陣營和民間反對，通過議案。那些雙料議員只看重所屬界別和選民利益，錯估民情，無疑失職。

大錯已成，一定要追究責任，撤換行會內政黨成員是最直接的做法。不過，政黨沒有管治實權，實權握在問責官員，若然只有政黨成員問責，實不公允，加深建制派「有辱無榮」之感，傷害政府和建制派的關係，因此，倘特首以此方式為行會換血，亦需要一併撤換與修例直接相關的問責官員。

更重要的是，正如林鄭本周二提及，行會是政府最重要的諮詢架構，成員要盡職擔當顧問角色，這意味政府必須重訂行政與立法關係。行政會議不能是「箍票」機器，不能強求政黨捆綁投票，否則容易造成對政策認同度的假象。

有三個選擇放在政府面前：一、加入反對黨派代表；二、取消政黨代表；三、保留建制陣營部分，但規定非立法會議員擔任。

就選擇一而言，這可增加民意代表性，但短期內難以落實。反對陣營與政府及建制派幾無互信，政治經濟立場南轅北轍，難以期望入局。

就選擇二而言，外界不會再猜度政府藉行會「箍票」。政府重要決策就集中在官守議員及少數非官守社會賢達，遊說工作就集中回到立法會。

就選擇三而言，政府可以保留管治聯盟關係，但議案的遊說工作，就要通過行政會議的非立法會代表代勞。政黨的行政會議和立法會代表固然要調和意見，但萬一政府在行政會議提出傷害社會的議案和決策，立法會議員可以有更大自主地位否決之，減少角色衝突。

改組行政會議，不能再拖。上述三個抉擇各有利弊，且受現實政治格局限制，但相信怎樣也較現況理想。管治聯盟的目標必須是也是有益於香港整體福祉，為「箍票」而結合，只是本末倒置。