【逃犯條例】指六七暴動軍警並出需8個月平息　葉劉：今次要6個月

因《逃犯條例》風波及警方被指濫權濫暴而觸發的示威衝突蔓延數月，令政局持續緊張。新民黨主席、行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀出席《商台》節目「政經星期六」時表示，估計事件平息需要更長時間。她又以上世紀60年代的六七暴動為例，「六七暴動要軍警並出，都8個月先平息到，相信今次香港需要3至6個月先得」。 她又表示，警察在事件中成為被針對的對象，部分示威者有仇恨警察的情緒，政府需要理順。

葉劉淑儀表示，反修例風波引發的警民衝突，或要3至6個月才能平息。（資料圖片/羅君豪攝）

葉劉：子彈射示威者臉因難控制

葉劉淑儀指，每個警察都想做「社區警察」，如英國的British Bobby一樣無需攜帶武器，無需面對警民衝突場面；她認為，仇恨並非解決問題的方法。

而被問及警察被指濫用武力，包括以橡膠子彈射擊示威者頭部時，葉劉淑儀就稱，「有人問點解子彈會射到塊面，但其實都控制唔到」。她又稱，催淚煙是「比較善良」的驅散方法，因「可以保持安全距離 ，唔使埋身肉搏咁危險」；「很多警方人員都話示威者把遮有刀，有警員都俾佢地拮嚫」。

她表示，政府要思考如何平復傷害；又稱，社會上不信任警察的市民，仍是少數人，如果沒警察維持治安，法治會崩潰。

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隨便用《緊急法》或遭司法挑戰

被問及港府會否動用《緊急法》時，葉劉就表示，使用《緊急法》必須「合比例」，符合相稱性原則 （Proportionality），她指，如政府胡亂使用，一定會受到司法挑戰。《緊急法》可凍結資產、查封傳媒，葉劉就認為，港府不會隨意使用，認為有人擔憂，只是過度誇張，出於很多誤會。

對於有人擔心動用《緊急法》會打擊商界信心，她就指，「每個星期都暴動，都會打擊人哋對香港嘅信心」。

早前律政司司長鄭若驊表示，正研究《蒙面法》，禁止示威者「蒙面 」，葉劉就稱，不是說任何蒙面都不允許，「要睇你蒙面做啲咩」。她解釋，香港作為普通法地區，立法要「合乎比例」，如果有人蒙面，但並非為了進行違法活動，「蒙面冇問題」。

她又舉例稱，許多法例，例如要求市民隨身攜帶身份證，就算違反，都不會被控告，「最多是警告」，而人事登記條例要求搬遷需登記新地址，很多人根本不知道，但也不會被控告。她指，很多條例存在，但不等於可以隨便用。