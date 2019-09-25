【佔領5周年】陳方安生發聲明斥林鄭無吸取教訓　促重啟政改

前政務司司長陳方安生趁9．28佔領運動5周年前發表聲明，批評「特區政府絲毫沒有吸取5年前的教訓」，「強行推出修訂逃犯移交條例」，觸發百萬港人上街遊行。陳方安生又批行政長官林鄭月娥「置若罔聞」，民憤爆發，演變成今天難以收拾的局面，籲各方面冷靜，放下仇恨與暴力，促政府成立獨立調查委員會，重啟政改，兌現雙普選，以平息民憤。

陳方安生今發聲明促設獨立調查及重啟政改。（資料圖片／林若勤攝）

9月28日(周六)是佔領運動5周年，陳方安生今日(25日)發表聲明，指時任政務司司長，現為特首的林鄭月娥，未有兌現當年承諾，就特首選舉辦法進行諮詢，至今仍不了了之。

聲明中指責特區政府，未有吸取5年前的教訓，政改毫無寸進，再加上強推修訂《逃犯條例》，至令民憤爆發，直指現時難以收拾的局面，源於林鄭月娥置若罔聞，「市民提出5點訴求，行政長官竟然3個月後才答應其中一個，正式宣佈撤回修例，其他訴求仍然斷然拒絕」。

最後，陳太呼籲各方面冷靜，放下仇恨與暴力，停止破壞公共設施，又指若政府真心聽取民意的話，應成立獨立調查委員會，並重啟政改，兌現雙普選，平息民憤。

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