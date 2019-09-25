【佔領5周年】陳方安生發聲明斥林鄭無吸取教訓　促重啟政改

撰文：黃鳳儀
最後更新日期：
前政務司司長陳方安生趁9．28佔領運動5周年前發表聲明，批評「特區政府絲毫沒有吸取5年前的教訓」，「強行推出修訂逃犯移交條例」，觸發百萬港人上街遊行。陳方安生又批行政長官林鄭月娥「置若罔聞」，民憤爆發，演變成今天難以收拾的局面，籲各方面冷靜，放下仇恨與暴力，促政府成立獨立調查委員會，重啟政改，兌現雙普選，以平息民憤。
陳方安生今發聲明促設獨立調查及重啟政改。（資料圖片／林若勤攝）
9月28日(周六)是佔領運動5周年，陳方安生今日(25日)發表聲明，指時任政務司司長，現為特首的林鄭月娥，未有兌現當年承諾，就特首選舉辦法進行諮詢，至今仍不了了之。
聲明中指責特區政府，未有吸取5年前的教訓，政改毫無寸進，再加上強推修訂《逃犯條例》，至令民憤爆發，直指現時難以收拾的局面，源於林鄭月娥置若罔聞，「市民提出5點訴求，行政長官竟然3個月後才答應其中一個，正式宣佈撤回修例，其他訴求仍然斷然拒絕」。
最後，陳太呼籲各方面冷靜，放下仇恨與暴力，停止破壞公共設施，又指若政府真心聽取民意的話，應成立獨立調查委員會，並重啟政改，兌現雙普選，平息民憤。
↓↓↓ 9月22日示威情況 ↓↓↓
+12
+11
+10
聲明全文： 2014年，香港人抗議人大8.31決定對雙普選落閘，發生了一場長達79天的佔領運動，是為「兩傘運動」。當時的政務司司長、今天的特區行政長官林鄭月娥曾經承諾會就下屆特首選舉辦法進行諮詢，之後不了了之。這一場「愛與和平」的運動最終於12月15日被警方清場。 佔領運動儘管有多人被捕、甚至入獄，然而香港人並未放棄對「真普選」的訴求，捍衛「一國兩制、高度自治」的決心也沒有改變。 特區政府絲毫沒有吸取5年前的教訓，政改毫無寸進，且強行推出修訂逃犯移交條例，百萬港人上街反對，行政長官林鄭月娥置若罔聞，民憤爆發，演變成今天難以收拾的局面。市民提出5點訴求，行政長官竟然3個月後才答應其中一個，正式宣佈撤回修例，其他訴求仍然斷然拒絕。 3個月以來警方與示威者的暴力衝突日漸升級，不同政見的市民打鬥，頭破血流，社會到了十分危險的關頭。暴力並不能解決問題，仇恨滋長，只會引來更多更大的暴力，令抗爭者失去以往的道德高地。 政治問題，政治解決。我呼籲各方面冷靜，放下仇恨與暴力，停止破壞公共設施；同時呼籲政府真心聽取民意，立即宣佈成立獨立調查委員會，找出真相，更重要，是重啟政改，兌現雙普選；惟其如此，才可以平息民憤，回復社會的安寧。