【禁蒙面法】陳淑莊憂政府引緊急法訂更多條例　布穎琪：激化民情

為遏止暴力示威浪潮，政府日前引用《緊急法》實施《禁蒙面法》，引發新一輪示威衝突。民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊出席港台節目《千禧年代》時表示，留意到政府宣布立《禁蒙面法》後引起社會躁動，原本上街不帶口罩的市民都帶口罩上街表達不滿。她認為近日無論政治及市面都出現急劇變化，憂政府日後會繼續引用《緊急法》訂立更多的條文。 大律師公會副名譽秘書布穎琪出席同一節目時指，自政府上周五宣布立《禁蒙面法》後，中環即有有大批市民聚集反對，認為政府做法激化民情。她又指，《緊急法》在1922年訂立屬舊有條文，質疑是否符合聯合國在1966年通過的《公民權利和政治權利國際公約》，合憲性存疑。

陳淑莊稱，留意到政府宣布立《禁蒙面法》後引起社會躁動，原上街不帶口罩的市民都帶口署以示不公平，她認為近日不管政治及市面都出現急劇變化，憂政府以「百合匙」引用緊急法立更多的條文。（資料圖片/張浩維攝）

陳淑莊指，現時社會關注《緊急法》的立法基礎，強調若基礎不合憲而引用《緊急法》訂立《蒙面法》、延長拘禁時間等都是站不住腳。她又指，《基本法》訂明只有立法會可以訂立法例，惟產生這條文的過程中不涉立法會，批評政府做法越權。

對於有意見稱其他國家亦有訂立《蒙面法》，陳淑莊指加拿大的《禁蒙面法》獲國會審議，而且合法集會不受影響，「是否可以直接與其他國家比較？」布穎琪亦認為，其他國家的立法基於民主制度、三權分立，其議會具代表性，香港難與其他地方比較。