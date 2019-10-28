指禁披露警員資料令傳媒報道有陰影　楊健興：造成另一種自我審查

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫暴所引發的示威衝突延續多月。期間不同意見人士及警員均曾經在網上被「起底」披露個人資料。律政司及警務處處長早前入稟高等法院，禁止任何人非法披露警員及其家人的個人資料，當中包括住址、社交媒體帳號及照片等。 香港記者協會（記協）主席楊健興出席港台節目《千禧年代》時表示，禁制令的禁止範圍包括傳媒、記者，涵蓋任何人，雖然警方口頭上解釋禁令不針對記者，但禁令字眼中完全沒有說明，他指，按禁令，警員名字、職位、照片都不可披露，傳媒報道 基本上「中晒」。他又表示，相信現階段記者採訪報道仍會按照慣常做法，但禁令肯定令新聞工作者有陰影，一些報道中，要涉及公眾關注的背景時，難免有困擾，他形容是造成「另一種自我審查」。 個人資料私隱專員黃繼兒接受同一個節目電話訪問時就透露，個人資料私隱專員公署最新收到的投訴數字中，694宗投訴是警務人員，佔整體2378宗的3成左右，第二多的則是公務人員及其家屬；學生和大學生也分別有35宗和60宗；教師有25宗，其他紀律部隊和醫務人員也有10多宗。警務人員遭「起底」的個案比例較之前有所下跌。

楊健興表示，傳媒工作者從新聞價值、公眾關注的角度去報道，但也容易跌入禁制令中禁止的行為。（資料圖片/張浩維攝）

楊健興表示，傳媒工作者從新聞價值、公眾關注的角度去報道，但也容易跌入禁制令中禁止的行為。他指，相信新聞工作者現階段不會改變報道方法，但「肯定有陰影」。他指，誇張地說，警務處長盧偉聰也是警察，報道他的名字和相片，嚴格上也違反了禁令，他又指出，情況猶如「（警方）你話得就（報道）得，就得，唔得就唔得」。

他表示，一些新聞，公眾知道背景，對了解新聞有作用；如果新聞報道該些資料遭受風險，會出現困擾，最後或寧願「出少啲嘢（資料）……係另一種自我審查」。

節目上，楊健興又談到《明報》報道指，10月的示威活動中，過半數執勤警員蒙面，楊指出，記者如要投訴被不合理阻撓採訪甚至用過度武力毆打，但警員既沒有編號，又蒙面無法辨識樣貌，則令投訴機制沒有意義。