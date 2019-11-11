有網民今（11日）發起「三罷」，清晨六點左右，不少示威者在各區地方以雜物等在馬路設路障。其中在黃大仙龍翔道、黃大仙中心南館對開位置，一名中年男司機下車想將路障移走，惟遭數名黑衣人「私了」，不敵倒地，眾人以腳踢他，另有多名身穿校服女學生捲入事件。學生穿校服參與「私了」事件，倍惹人關注。

約十多名示威者與數名司機在黃大仙龍翔道位置發生爭執。

清晨六點多開始，多區爆發激烈衝突，其中在黃大仙龍翔道、澤安邨對出位置，出現市民合力擊敗黑衣示威者的少見場面。

據網上短片所見，當時有十多名黑衣示威者用水馬和垃圾桶設路障，堵塞馬路，交通癱瘓。未幾，三名疑似被逼停車的司機下車與示威者理論，其中一名身穿灰色的男人用手推向示威者，雙方隨即發生打鬥，數名示威者包圍該灰衣男並向他揮拳，其他司機市民隨即下車保護灰衣男，包括有人手持馬路上的指示牌追向示威者。黑衣示威者寡不敵眾，最後十多人全數被趕離現場，而司機們則各自返回自己的車輛。

十多名手持圓盾的防暴警員事後到達現場戒備並將路障清走。

差不多同一地點，亦發生司機與黑衣示威者爭執的情況。影片中看到約十名年輕黑衣人包圍一名倒地的中年男人，黑色人向他拳打腳踢，至少兩名身穿校服、帶上黑色口罩的女學生亦在旁。

可能見防暴警趕到，十多名示威者及女學生一哄而散，餘下中年男人在場，該男人一度想起身，惟失平衝倒地。最後男人再次站起來清理路障，同時間十多名手持圓盾的防暴警員亦抵現場戒備，並將路障清走。