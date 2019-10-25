【區議會選舉2019】選管會澄清未召開危管會　籲珍惜良好選舉文化

區議會選舉候選人簡介會昨晚因遇示威需腰斬，選管會今（25日）表示，相信所有候選人及選民均希望區議會一般選舉能順利舉行，強調選舉是一個非常重要的平台，籲各界互相尊重及珍惜413萬多名選民的公民權利，致力維護和平有序、公平、公開的選舉，勿破壞香港一直良好的選舉文化。選管會又指會全力為有機會出現的突發情況制定應變方案，但現未就應變計劃召開會議。截至昨日，獲決定為有效的提名共有1,090份。

選管會澄清：沒有參與民政事務專員署任安排、決定參選人提名是否有效

對於南區民政事務專員馬周佩芬昨因病休假，由油尖旺民政事務專員蔡亮兼任，選管會指專員署任安排由政府全權處理，會方並沒有參與，而獲委任的民政事務專員當然出任為選舉主任。

選管會又重申，選舉主任按照法例決定區議會選舉參選人的提名是否有效，會方無權並一向沒有參與，亦不會就提名是否有效給予選舉主任指引，只會按選舉主任裁定提名有效的候選人名單安排選舉。若選舉主任決定某候選人的提名無效，須在該候選人提名表格上批註決定的理由，並公開讓公眾查閱，如有異議，可根據法律程序提出選舉呈請質疑選舉結果。

昨晚區議會選舉簡介會期間不停有人叫口號，中途曾經暫停，但未能回復平靜。（ 資料圖片/梁鵬威攝）

選管會澄清：未就選舉應變計劃召開會議

至於政制及內地事務局昨向立法會提交文件，提到當局將成立危機管理委員會，決定是否押後區選，選管會發言人指一如以往的大型公共選舉，會方設選舉應變計劃，包括可成立危機管理委員會，就惡劣天氣、公共衞生、公共安全等可能影響選舉進行的事宜向選管會提供意見。而截至目前為止，選管會未有就2019年區議會一般選舉相關事宜而召開會議。

選管會強調，委員會是一個獨立、公正和非政治性的組織，一如以往，選管會定必竭盡所能，致力確保公共選舉在公開、公平和誠實的情況下進行。