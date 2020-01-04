【中聯辦換人】駱惠寧能代表中央權威　劉兆佳：料治港方針趨強硬

新華社今日傍晚（4日）公布，國務院免去王志民的中聯辦主任職務，任命駱惠寧為新任中聯辦主任。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時分析指，駱惠寧豐富的經驗及於中央的威望，能更好地代表中央於香港的權威及立場，預料治港方針會漸催強硬。沒有港澳工作經驗的駱惠寧，亦能免去被本地政治集團和利益影響的風險。

反映中央有意強化在香港的參與

劉兆佳分析指，中央在此時決定任用地方政治經驗豐富的駱惠寧，反映中央有意欲強化自身在香港的存在及參與，更有效地處理在港動亂。而以駱惠寧在中央的地位及威望，可在香港代表中央的權威及立場，更好的駕馭香港政治。

劉兆佳表示，中聯辦現時的任務，是要全面執行中央於四中全會宣傳的對港方針。（資料圖片）

可免受本港利益集團影響

駱惠寧雖然有着經濟學博士的背景，但劉兆佳認為與其被任命的關係不大，中央現時的焦點應集中於政治工作。他又指，地方大員出身的駱惠寧，除了對黨政策非常熟悉，未曾有過港澳工作經驗的他，於香港不會有人脈，更加不會受本地政治集團和利益影響，能更全面及有效地執行中央任務。

劉兆佳以1983年出任新華社香港分社社長的許家屯為例，曾擔任江蘇省委書記的許家屯亦無港澳工作的經驗，但憑着豐富的經驗及在中央的威望，可代表中央應付當時的前途談判問題，與現時駱惠寧的情況相類近。

執行四中全會決定為首要任務

而現時新上任中聯辦主任的任務，劉兆佳推斷是要全面執行中央於四中全會宣傳的對港方針，包括維護國家安全的法律制度和執行機制、支持特區強化執法力量、解決香港深層次問題、改善香港經濟及民生、增強國情教育以提高青少年的國家意識和愛國精神等，預料治港方針會漸趨強硬。