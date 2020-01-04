【中聯辦換人】中聯辦新年換帥　權威消息：符合香港轉型需要

新華社報道，國務院免去香港中聯辦主任王志民職務，任命駱惠寧為中聯辦主任。 剛踏入2020年，針對反修例風波的止暴制亂工作還未完成，就出現這項人事調動，政界都關注中央有何考量？據來自北京最權威的消息，這次調整是因應近期香港情況的變化，委任更符合香港現實發展的官員擔當中聯辦的工作，所以對中聯辦主任人選進行調整。北京最權威消息表示，中央對「王志民同志的工作充分肯定」，顯然沒有任何問責的意味。

國務院任命駱惠寧為中聯辦主任。（中新社）

新任中聯辦主任駱惠寧，以65歲之齡突然從人大轉赴非常時期的香港；而他此前也未曾擔任過與港澳工作直接相關之職務，由一省省委書記卸任後即調任中聯辦主任，回歸以來尚屬首次。

無接觸過香港 可免受既有框架束縛

消息指，駱惠寧被認為是一個「非常有承擔」的官員，今次出任中聯辦主任，表明中共高層對於他高度認可，而且以他的工作經驗，也非常符合香港今天的轉型需要。至於有指駱惠寧毫無治港體系的工作經歷，也沒有與香港各界接觸的經驗，消息指這恰恰是他的優勢所在，因為這樣就能夠避免被原有治港框架所束縛，擺脱治港「經驗主義」，給中央治港工作帶來突破。

2018年12月，行政長官林鄭月娥在禮賓府與時任山西省委書記駱惠寧會面。(政府新聞處圖片)

原退居二線 臨危受命再擔重任

對於駱惠寧而言，今次的任命可以稱得上是「臨危受命」，這對於已屆正部級官員退休年齡的他來說，既是機遇，又是挑戰。首先，駱惠寧再度肩負重任，早前他因年齡原因卸任山西省委書記，並進入人大財經委員會，退居二線，今次調職中聯辦主任，可謂一個明顯的機遇。

但駱惠寧上任後的挑戰也不少，香港當前的局勢動盪，非常時期的特殊任命，需要他以更大政治魄力，更好政治智慧來應對，乃至於化解香港這場政治危機。沒有治港經驗的駱惠寧，將帶來怎樣的改變，各方就要拭目以待了。

至於被調職的王志民，他在過去兩年時間，很快就扭轉了之前社會劍拔弩張場面，中央對此高度肯定。據北京最權威消息表示，中央對「王志民同志的工作充分肯定」，顯然沒有任何問責的意味。