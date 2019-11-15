【逃犯條例】九大校長聲明：困局非大學造成　政治僵局需政府化解

反修例風波持續，本周起演變成黑衣人佔領大學，港大、理大、城大、浸大和中大都充斥示威者，受到嚴重破壞。八間本地資助大學及香港公開大學校長今晚（15日）就香港時局發聯合聲明，直言目前極其複雜而艱難的困局，並非由大學造成，亦無法透過大學紀律程序來解決。 聲明形容當前的社會紛爭，已令大學校園化身成政治角力場所，期望大學可化解危機是不切實際，對「政府的回應至今未能有效化解危機」感遺憾，促政府牽頭化解此政治僵局，恢復公共秩序和社會的安定。

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指校內有毒化學品遭拿走 師生憂安全

香港大學校長張翔、中文大學校長段崇智、科技大學校長史維、城市大學校長郭位、浸會大學校長錢大康、教育大學校長張仁良、理工大學校長滕錦光、嶺南大學校長鄭國漢及公開大學校長黃玉山，今日晚上（15日）就香港時局發聲明。

聲明形容香港正處於四分五裂局面，社會團體、政黨，以至家庭、朋友間存極大分歧，而過去一周暴力和對立情況進一步升級，部分大學已被示威者控制、校園內有毒化學品遭拿走，令教職員及同學因擔憂其自身安全而離校，他們形容這些事件對大學造成最根本挑戰，重申不論任何政治觀點均不能成為肆意破壞財物，威脅他人安全，甚至使用暴力的理據。

在11日晚上9時許，有示威者進入城大校長郭位的辦公室，以硬物擊打辦公室內的設施。（城大學生會編輯委員會Facebook短片截圖）

指無法透過大學紀律程序解決困局

聲明亦形容，當前社會紛爭已令大學校園化身成政治角力場所，任何大學可化解這場危機的期望都是不切實際的。聲明指出，「這些極其複雜而艱難的困局，並非由大學造成，亦無法透過大學紀律程序來解決」，批評「政府的回應至今未能有效化解危機」，他們就此感遺憾，又認為現時困局反映整個香港社會存在分歧，促政府牽頭聯合各界，以迅速及具體的行動化解此政治僵局，以恢復公共秩序和社會的安定。

聲明末段呼籲社會各界共同努力，將和平與秩序帶回香港。

「大學校長關於香港目前時局的聲明」全文－2019-11-15



香港目前正處於四分五裂的局面，不同社會團體、政黨，以至家庭及朋友之間均存在極大的分歧。過去一星期，本港出現的暴力和對立情況進一步升級﹕某些大學已被示威者所控制、校園內有毒的化學品遭拿走、教職員與同學因擔憂其自身安全而離開校園。這些事件正對大學造成最根本的挑戰。

任何政治觀點，都不能成為肆意破壞財物，威脅他人安全以至使用暴力的理據。令人遺憾的是，當前的社會紛爭，已令大學校園化身成政治角力的場所，而政府的回應至今未能有效化解危機。任何認為大學可以化解這場危機的期望是不切實際的，因為這些極其複雜而艱難的困局，並非由大學造成，亦無法透過大學紀律程序來解決。這些困局反映的是整個香港社會的分歧，政府必須牽頭聯合社會各界，以迅速和具體的行動來化解這一政治僵局，以恢復公共秩序和社會的安定。

香港是我們的家。我們呼籲社會各界共同努力，將和平與秩序帶回香港。



香港城市大學校長郭位教授

香港浸會大學校長錢大康教授

嶺南大學校長鄭國漢教授

香港中文大學校長段崇智教授

香港教育大學校長張仁良教授

香港理工大學校長滕錦光教授

香港科技大學校長史維教授

香港公開大學校長黃玉山教授

香港大學校長張翔教授

(按大學英文字母次序排列)