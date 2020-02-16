【武漢肺炎】一度列為戰略物資　譚文豪：成功爭取解禁3M7093濾棉

武漢肺炎肆虐，本港市民近日四出搶購口罩，導致市面口罩難求，政府被批評未有如澳門、台灣等地政府般向市民派口罩或確保口罩供應，僅稱會向醫護人員等前線工作人員提供適當保護措施。市民除了高昂價錢或長時間排隊購買口罩外，亦有市民佩戴可循環使用、俗稱「豬嘴」的防毒面具以取代普通口罩。 隸屬商務及經濟發展局的工業貿易署曾在「政府戰略物品管制制度網站」中，將可配搭防毒面具、並具有阻隔新型冠狀病毒的3M 7093 濾棉匣，一度列為屬於1A004A 管制類別的戰略物品。但在同日下午6時，該型號的濾棉匣又再成為不受管制物品。公民黨立法會議員譚文豪在其Facebook專頁稱，他曾就此聯絡商經局，結果成功爭取解禁。

3M 7093面罩濾棉曾一度被列為「戰略物資」，但譚文豪其後成功爭取解禁。（譚文豪Facebook專頁）

譚文豪在其Facebook專頁中發表貼文，指昨日（15日）收到友人求助，指訂購了一批3M 7093面罩濾棉，但因該型號濾棉被列為「戰略物資」，因此無法入境。他其後聯絡商經局，成功在今日（16日）下午令3M 7093解禁，並要求政府通知各速遞公司盡快通關送貨，好讓港人能夠在疫情中自保。

翻查資料，如果某物品屬於能夠抵禦如「暴動控制劑」、「經修改作戰爭用」的生物劑等項目而設計或改裝的全罩式面具、過濾器及該等面具及過濾器的淨化裝備，則可以被列為1A004A 管制類別的戰略物品。

譚文豪於其facebook 表示，成功爭取解禁3M7093濾棉。

《香港01》記者就此查詢工業貿易署及海關，工業貿易署回覆稱，香港的戰略商品管制清單（即香港法例第60G章附表1）是根據不同國際不擴散大規模毀滅性武器組織和公約的管制而制定。國際的管制一般不會列出品牌或產品型號，而只列出各種物品被定為戰略物品的技術資料。

在過去數天進一步了解有關所查詢貨品的技術資料後，本署剛確認其並不屬於受進出口管制的戰略物品。本署正向有關貨運公司澄清該貨品不屬受管制物品，同時我們亦已於今天更新了本署網站上的資料。

而海暫時未有回覆。