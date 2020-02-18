【武漢肺炎】新加坡部長嘲香港：做乜學人「低能地」搶廁紙？

武漢肺炎爆發，香港市面口罩短缺，其後搶購潮遍及米、麵、罐頭以至廁紙。雖然多間商店、進口商都表示存貨充足，來貨亦陸續運來，但部份市民不聽勸籲繼續搶購，有住宅被拍到窗邊囤積起「廁紙牆」。 新加坡貿易和工業部長陳振聲在當地與商界開會時，就提及香港近來的情況，表示「（新加坡人）做乜要學別人「低能地」（idiotically）搶廁紙？」

市民近日搶光廁紙，2月14日，楊先生表示自己居住的馬鞍山買不到廁紙，因此要去沙田第一城購買，其中兩條是買給自己，又為另外3個家庭合共買6條，強調自己不是囤積。（資料圖片）

香港人搶購、打劫廁紙 惹國際關注

近期香港有不少人囤積廁紙，一買就數條，讓真正有需要的人買不到。雖然有學者表示廁紙不能囤積過久否則會滋生細菌，亦有進出口商指出香港存貨足夠，亦有外國貨陸續到達，呼籲理性購買不應囤積，但至今各區仍有人在超級市場搶購。

更甚者，2月17日（星期一）早上6時，有3名持刀匪徒在旺角惠康超級市場門外，搶劫送貨員剛放下的廁紙，價值逾1,000元。外國傳媒紛紛報道這一「奇案」，成為國際笑柄。

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2月14日沙田第一城有大量廁紙入貨，但不久即被買光。（資料圖片）

陳振聲提新加坡搶購：令自己丟臉

新加坡人早前亦一度搶購物資，但情況很快受控。陳振聲在剛過去的周末與商界會面，就特別提到香港的亂象，要求新加坡人不要亂。

根據新加坡多家傳媒披露，陳振聲在會上提到新加坡也有搶購現象，指出這種行為對國家的國際地位有長遠的影響，認為這些行為是丟臉：「我們令自己感到尷尬，真丟臉！我們令自己丟臉。」

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對部份人搶購及囤積行為感到羞恥

陳振聲對在會上播出一段新加坡人搶購片段，接着說：「為甚麼發生這樣的情況？你看，人們跑去超級市場！真的，我該死的感到羞恥，真丟臉！」又指很想責罵這些行為。

新加坡自1970年起一直有糧食儲存制度，陳振聲表示：「如果你現在去超級市場買米，你會買到新米，因為舊庫存都被死蠢（suckers）買走了。」

「無廁紙，咪用水囉！點解要咁低能搶購？」

陳振聲續指，新加坡人早前不單止搶購米，還搶購即食麵和廁紙，又指新加坡人「抄」了香港人的行為。然而他指出，香港人擔心廁紙不足，因為供應來自中國，而新加坡的供應來自馬來西亞和印尼。

他說：「無廁紙，咪用水囉！點解我地做啲咁低能嘅野？我真係頂唔順！」

如廁後用水沖洗，在「東馬」（馬來西亞東部）地區很常見，意大利人亦有這種習慣。歐洲不少地方的廁所都有「洗屁股」的設備，意大利更有專門的沖洗設備「Bidet」。而日本不少馬桶都有自動清洗功能。

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斥買糖尿病人用消毒棉來抹枱是「自私的白痴」

陳振聲在會議上更大力批評部份人的行為：「那些自私的白痴（selfish idiot）買光了酒精消毒棉，一張張很細張那些，用來抹枱！」

酒精消毒棉是糖尿病人常用的物品，用來打胰島素之前清潔皮膚。

「如果我們這麼蠢 人家會和我們做生意嗎？」

他表示，新加坡人這些舉動，會影響該國與全球貿易。「如果我們做了這麼差的行為，人家會認為我們社會就是這一水平。如果我們這麼失去理智（lose our brain），這樣容易動搖，人家會和我們做生意嗎？」

陳振聲更指出，如果社會這樣恐慌，就是給予機會讓供應商加價。「已經有人試圖加價了，如果我們繼續表現得像白痴一樣，外國供應商就會再次抬價。」

小部份人搶購 足以影響價格談判

「只要有一小部份人像個白痴一樣做事，就會累死我們所有人。這些行為會扼殺我們現時的價格談判政策，亦會扼殺我們未來的機。」他進一步說：「每個國家都可以像白痴一樣行為，唯獨新加坡不可以！我們要有合理行為，以對全世界說明我是多麼的不同，這樣別人就會對我們有信心。」

陳振聲更警告：「如果我們繼續做這樣的事情，不用等病毒來殺我們，我們已經殺死了自己。對不對？這就是正在發生的事惰。」

陳振聲在一個會議上表示：「如果我們做了這麼差的行為，人家會認為我們社會就是這一水平。」（路透社）

指香港人人戴口罩 醫護物資短缺

此外，陳振聲又提到如果人人戴口罩：「無論我們有多少口罩，都不會足夠的。」指如果新加坡學香港，每個政治人物出席每個場合都戴口罩，該國的醫療系統就會崩潰：「人們說香港特首林鄭月娥也戴口罩，會議上的所有人都戴口罩。你看看報紙，現在香港發生甚麼情況？他們的醫護人員，口罩供應不足1個月了。」

他解釋，政治人物任何時候戴口罩，會令人們恐慌，結果會令最需要口罩的醫護人員裝備短缺。

如戴口罩有效防疫 將派給司機和服務員

「如果每個新加坡人都戴口罩，每日我們就需要500萬個口罩以上。我們不知道這場戰疫要打多久，而補給亦有困難，因此我們必須保留口罩，以確保醫療系統能正常運作。」

陳振聲表示，新加坡政府正在賭一場，早前每個家庭派4個口罩，而這些口罩只應該用於身體不適或要進出醫院的時候。

每戶4個口罩看似不多，但他指出已經令政府庫存一下子大減500萬個。他表示首要任務是確保醫護人員的口罩供應，如果證明了戴口罩能有效防此感染，他們將會供應給需要經常接觸不同人士的司機和服務員。

新加坡早前出動軍人，為每個家庭準備4個口罩，以備不時之需，陳振聲（站立左二）亦有到現場了解。（路透社）

不知戰疫打多久 做最少6個月準備

陳振聲還表示，分發口罩要讓軍事行動一樣，要正確考慮何時為不同人群分發口罩。「我不知道這場戰鬥有多長，而我必須要做最少6個月的戰鬥準備。」

陳振聲曾擔任新加坡陸軍總長，是該國第4代領袖人的熱門人選之一。他過往多次談及香港情況，包括去年11月討論香港反修例局勢，表示「香港局勢已經到勢臨界點」，新加坡從香港反修例風波可以學到4點，包括「政治體制要與時並進，才能上傳下達」，「國家政策要看長遠，才能代代平安」，「社會應該求同存異，才能團結一致」，「小國要表現出眾，才能立足國際」。