駱惠寧首見港社團領導促挺港府施政　接手中聯辦個半月五次出招

中聯辦主任駱惠寧昨日（21日）會見香港友好協進會、港區省級政協委員聯誼會、香港廣東社團總會、福建社團聯會的領導層，是上任以來首次接見本港社團的領導。 駱惠寧在會上表示，要做好疫情防控工作，發展壯大愛國愛港力量，推動香港「一國兩制」行穩致遠等共同關心的問題。 駱惠寧自1月初上任後一改過去中聯辦予人「神秘」形象，頻頻公開出招，先後3次公開發言或撰文，又在星期一（17日）到訪多間中資企業，了解疫症防控及米、油等基本物資的情況。

駱惠寧在會上贊賞各社團近年的工作，希望他們能夠團結帶領社會，發揚愛國愛港優良傳統，廣泛團結各界人士，全力支持行政長官和特區政府依法施政，堅定信心、迎難而上，勇於擔當、積極作為，為打贏疫情防控阻擊戰，為維護香港繁榮穩定，為國家全面建成小康社會做出新的更大貢獻。

《香港01》昨日引述消息人士報道，駱惠寧在會上批評有人將抗疫政治化，但搞亂香港、奪取香港管治權的目的不可能達到。

中聯辦副主任譚鐵牛、何靖及有關部門負責人亦有參加會面。

相關新聞：

駱惠寧首晤社團領導 批有人將抗疫政治化 不可能奪取香港管治權

上任後3次發言及撰文 針砭香港時局

駱惠寧上任後3次公開發言或撰文，包括1月15日新春酒會上致辭，引用國家主席習近平的言論，指「林鄭月娥行政長官帶領管治團隊及香港警隊恪盡職守，止暴制亂，表現出非常時期的非常勇氣」，又說「真心希望香港青年能樹立國家觀念，香港情懷，國際視野，在參與國家發展，推動香港發展中把握自己的未來」，並引用《獅子山下》歌詞「拋開區分求共對」，籲港人團結一致。

數日後的1月20日，駱惠寧在《人民日報》撰文，表示香港今天面對自回歸以來最為嚴峻複雜的局面，如果國家安全體制機制長期缺位，外部勢力就能夠無所顧忌地滲透破壞。他引述習近平言論，表示高度肯定廣大澳門同胞的「主人翁意識」，特別指出這種意識就是「自覺站在國家整體利益和澳門根本利益的立場上考慮問題」。

《人民日報》文章發表後1個月的2月20日，駱惠寧去信港區全國人土代表以及政協委員，表示在疫情下要抱有「信心」、「愛心」和「齊心」，同時批評本港有少數人為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，認為這是一種政治上的「新冠病毒」。

到訪中資機構 促全力支持港府抗疫

此外，駱惠寧在17日亦到訪多間在港中資企業，包括華潤集團和招商局集團，是駱惠寧履新後新次「落區」。他表示在港中資企業要將防疫抗疫視為最重要工作，要以高度的責任感和使命感，充份發揮背靠內地、聯通全球的資源和物流優勢，繼續穩定貨倉儲備，千方百計增加市民必需食品和關注商品的供應，全力支持、配合特區政府抵禦風浪，共同打贏這場疫情防控阻擊戰。