【武漢肺炎】公民力量民調：9成人促規管口罩價格　建議政府派錢

武漢肺炎疫情持續，各政黨均要求特區政府加強防疫措施。公民力量日前就多項防疫政策措施進行問卷調查，成功訪問了1,136位新界東市民，調查發現，逾9成受訪者認為港府應以行政手段立法規管口罩價格，及限制購買數量；逾7成受訪者贊成由港府統一採購及分配防疫用品。 公民力量成員陳志豪建議，港府應加強採購防疫用品以派發予有需要的市民，並在新一份財政預算案加大力度「派糖」紓困，甚至全民派錢資助市民購買防疫用品。

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調查顯示，逾半數受訪者反對政府以相連母嬰健康院的診所接收疑似新型肺炎病人；近6成受訪者同意進一步關閉深圳灣口岸；逾8成受訪者認為特區政府應諮詢18區區議會，並在各區選出合適地點作檢疫及隔離中心。

六成西貢區居民反對以與母嬰健康院相連的診所作「指定診所」

公民力量成員林宇星表示，不同區域對於以與母嬰健康院相連的診所為「指定診所」或隔離中心，均有不同反應。當中由於將軍澳（寶寧路）普通科門診診所被港府規定為「指定診所」，有逾6成居住於西貢區的受訪者反對，希望港府在選址方面，能顧及長期病患者及嬰兒的免疫力狀況，尋找合適的位置作「指定診所」或隔離中心。

要求所有內地訪港旅客入住指定隔離營 承擔住宿膳食費用

公民力量成員黃宇翰表示，港府昨日宣布對新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的韓國「封關」，今早（25日）6時起，非香港居民由韓國來港不得入境，是一種及時的舉措，值得肯定。他認為，所有自內地抵港的旅客，亦必須入住政府指定的隔離營，並繳付住宿膳食費用，以避免疫情在社區爆發的風險。

黃宇翰建議特區政府盡快諮詢18區區議會，在各區選出合適地點用作檢疫及隔離中心，減低新型冠狀病毒受感染人士在社區傳播病毒的風險。

建議加強監管居家隔離人士 隱瞞旅遊史及健康要加強罰則

陳志豪建議，政府應加強監管居家隔離人士，提升對隱瞞旅遊史及健康狀況人士的罰則，勸阻市民前往疫情嚴重爆發的地區，對新型冠狀病毒嚴重爆發的地區及時發出旅遊警告，並加強對前線醫護人員及清潔工友的衛生防護保障。