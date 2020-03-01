【黎智英被捕】梁振英：與美西政府「勾肩搭背」沒免死金牌

壹傳媒創辦人黎智英、工黨副主席李卓人和民主黨前主席楊森涉參與8.31非法集會，日前被警方拘捕，當中黎智英另被指控涉嫌於2017年恐嚇記者。美國國務院日前發聲明，呼籲港府不應出於政治目的選擇性執法，以維護法治及集會自由等權利。 全國政協副主席、前行政長官梁振英今日（1日）在Facebook連接出帖，指特區政府不是為了政治目的而選擇性「執法」，同時也不應為了政治目的而選擇性「不執法」，強調所有其他「泛民頭頭」和黎智英一樣，「不管如何和美西政府勾肩搭背，都沒有免死金牌」。

梁振英稱，美國沒有批評其東南亞的盟友沒有給予人民普世權利，質疑為何「厚愛香港」。（資料圖片）

梁振英在帖文指，警方拘捕黎智英的過程十分透明、斯文，「沒有在清晨五點上門，沒有破門入屋。如果是在美國，大概要上手扣和落腳鐐了。」梁振英說，黎智英在法庭會有公開和公平的審判，反之在港英時期，港英政府會將政治犯不經審訊關在摩星嶺然後遞解出境，「美國和彭定康最清楚」。

他又指， 美國在東南亞的盟友「沒有給予人民和平集會與言論自由的普世權利」，但美國未有加以批評，質疑為何「厚愛香港」。他重申言論自由不包括恐嚇和誹謗，「反對派要守法，要知所行止」，又諷刺民主派於黎智英等人被捕一事盟友「龜縮」。

全國政協委員陳清霞。（資料圖片）

政協陳清霞：黎智英被捕震懾年輕人

全國政協委員陳清霞表示，香港是法治社會，一切違反憲法和《基本法》，以及香港有關法律的行徑，必定要受到審判及懲處，強調沒有人能凌駕於法律之上。陳清霞指，去年香港發生暴亂事件，個別媒體一直在背後推波助瀾，煽動年青人上街，美化暴力行為及暴徙，嚴重衝擊社會秩序，亦令國家利益和安全受嚴重威脅。

陳清霞指，黎智英因涉嫌參與非法集結及刑事恐嚇被警方拘捕，對參與暴力示威活動的年輕人，無疑是一大震懾，任何人犯法都不能逃避法律制裁，「這是香港法治社會的正義之舉，是廣大市民的真誠願望，是維護香港繁榮穩定的有力舉措。」她重申，法治是香港的核心價值，堅定支持特區政府依法施政，警察嚴正執法，法院依法懲治罪犯。

陳清霞又說，香港社會目前處於抗疫的關鍵時刻，全社會應團結一致，打好抗疫戰，讓香港戰勝逆境，繼續向前。