問警署設施被嘲曾在內候律師　林卓廷反問李雅麗：放蛇要賣過淫？

立法會財委會下午審議223億元基本工程儲備基金，不少民主派議員針對與警方有關的撥款項目，例如擴建報案室、以及警察學校升級考試的系統電子化等。其中，民主黨林卓廷與「警隊梁詠琪」李雅麗更上演一幕火花四濺的唇槍舌劍，但針對的議題，竟然是非爭議焦點的警署報案室隔音設施。 林卓廷關注警署內隔音設施不足，警務處總警司(策劃及發展) 李雅麗多次以疑似帶挑釁性的語氣回應，又問他是否曾親自試過到警隊排隊、等候見律師。林卓廷聽後立即按捺不住，反問警方就非法賣淫罪行「放蛇」時，「你使唔使去賣過淫吖？唔需要吖嘛，係咪呀！」

有「警隊梁詠琪」之稱的李雅麗（左）

林卓廷在會上，首先問及秀茂坪警署及紅磡警署報案室的翻新工程。據悉林質疑，有關報案室的新增隔音設施作用有限，發揮不到保障疑犯私隱，故在會上特別就此提問，指新的報案室將有隔音功能，有別於現時報案室開放式櫃枱式設置，問警方實際上如何運作，希望引起社會關注。

警務處總警司(策劃及發展) 李雅麗回應表示，整個報案流程與其他報案室大致相同，市民有需要時可以到隔音位置向警方講解，保障私隱，有進一步需要時再分流到房間內交代。

林卓廷追問有關隔音設備是否並非房間，李雅麗回應說：「係呀，你真係……都好叻。」林卓廷立即有點氣地回應，叫李雅麗無需稱讚他。

李雅麗之後以北角警署已有類似設備為例講解，叫林卓廷有空可以去參觀。林卓廷即反駁指自己忙碌，所以才在會上提問。他之後再追問隔音設施內，報案人的背後是否有房門封閉，李雅麗回應指「封封地」，林卓廷即批評不明所以，最終獲回應稱，在該設施範圍內音量細小地談話時，外面應該不會聽到。

林卓廷強調，絕對有需要增加私隱的設施，因為現時警方展開拘捕行動時，被捕人數動輒達數百人，每間警署都可能同時容納數十名疑犯，由於房間不足，律師「有時都要（等上）48小時咁耐」。李雅麗此時反問林卓廷，是否親自到過警署輪候排隊。

林卓廷過往曾有「出入」警署紀錄，包括2018年底與黨友尹兆堅收到警方預約拘捕通知，指兩人涉嫌於同年六月十三日立法會審議一地兩檢條例草案時妨礙立法會人員執行職務。

林卓廷聽到李雅麗的回應後，反駁指自己作為民意代表發言，無需到過警署輪候才有資格發問，更反問李雅麗，警方就非法賣淫罪行「放蛇」時，「你使唔使賣過淫吖？唔需要家嘛，係咪呀！」他批評，李雅麗無需以如此態度說話。