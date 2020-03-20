【人權法案】眾志向美領館交信　15萬人聯署促列普選為港自治標準

美國去年通過《香港人權與民主法案》，香港眾志、民間集會團隊等團體發起聯署，要求美國在即將公布的首份本港自治狀況檢驗報告中，將普選進程列為檢驗條件之一，以及爭取報告內有更多有利港人的條件。 聯署信共有逾15萬人聯署，過百團體及過百區議員聯署。香港眾志秘書長黃之鋒等人將聯署信交給美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）。黃之鋒指，北京驅逐部分美藉記者之舉，令聯署數字上升，亦令直屬白宮的國家安全委員會罕有評論香港問題，反映北京的打壓令國際社會更加關注香港情況。

談及驅逐美國記者 指事件刺激聯署增加

黃之鋒表示，與史墨客交流時，談及驅逐美國記者對本港新聞自由的影響，他認為，港府對事件取態冷淡，反映港府沒有決心捍衛新聞自由。會面時亦有談及立法會選舉民主派的取態，會否有選舉後DQ等問題。

負責收集區議員簽名的中西區區議員梁晃維指，今次在短時間內收集到大量區議員、市民的提名 認為已經是清晰表達了民意。

民間集會團隊發言人劉頴匡指，雖然由於疫情暫時無法舉辦集會，但他強調「國際戰線」不單靠游說，民眾參與亦很重要。他指，史墨客亦在會面上表達，擔心香港對示威活動的熱度退減，希望6月繼續集會。