七警案終極上訴失敗　會否向公眾道歉？　李家超：社會會自行判斷

7名警員於2014年佔領中環期間，涉在金鐘添馬公園暗角毆打前公民黨成員曾健超，各被判囚2年，2名警員上訴得直獲撤銷定罪及刑罰，維持定罪但獲酌情減刑的5名警員，日前直接向終審法院提出上訴，惟被3位法官一致駁回，5人終極上訴失敗。 保安局局長李家超與警務處處長鄧炳強今（9日）出席立法會特別財務委員會回應議員質詢，會後多次被問到七警案裁決結果以及會否向曾健超和公眾道歉。 李家超表示尊重法庭裁決，強調每個執法部門都有其內部程序，會由部門自行處理；至於警方會否公開道歉，李家超未有正面回應，僅稱：「我相信社會對呢件事件會自己作判斷」。鄧炳強指，留意到終審庭的判決，警方會根據公務員守則和警隊條例進行後續工作。

警務處處長鄧炳強。（張浩維攝）

一名香港電台英文新聞組記者早前在採訪期間，被一男子揮棍襲擊致左手受傷，該記者日前接獲警方來信，稱已完成調查，無任何人被捕。鄧炳強表示，警方會就每宗案件研究證據，有足夠證據會採取行動，但有些案件研究後未必有充分證據檢控，強調要視乎每宗案件去看。

記者其後當場展示襲擊者的相片，問及警方為何不作檢控，鄧炳強重覆稱不能夠單靠一張相片或一段影片，要觀看所有採集的證據作決定。

李家超、鄧炳強出席會議後見傳媒。（張浩維攝）

4宗投訴正進行紀律覆檢

對於近日多宗涉及反修例案因證據不足而撤控，被問到警方考慮檢控時是否不夠周詳？李家超表示，司法制度有三部分，分為調查執法、檢控及法院審訊，每個部分都有基本要求，如警方執法時會按法律條文，若有理由相信某一人士犯法，就有責任執法採取適當行動，其後再交由律政司決定是否檢控。

李家超強調，部分案件因證據充分而定罪，亦有案件因疑點利益歸於被告而釋放被捕人。鄧炳強則稱，每宗案件都是依照掌握的證據決定是否檢控，警方、律政司和法庭都是各施其職。他亦提及，去年反修例運動中涉及警員的投訴，22宗已經訓斥，其中4宗正進行紀律覆檢，另有18宗已成投訴，根據程序處理中。