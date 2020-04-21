【拆局】聶德權或將整頓公務員　政務司長之路尚有最強競爭者

政府傳出高層「大地震」，民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光、創新及科技局長楊偉雄，以及財經事務及庫務局局長劉怡翔離任，其中平調接掌公務員事務局局長的人，是親赴武漢接湖北港人回港的政制及內地事務局局長聶德權。 政改暫停之後，聶德權原本缺乏發揮舞台，然而接回湖北港人一事令他成為焦點人物。如今調離政制局，並非部分網民所傳須為「基本法第二十二條爭議」一事背黑鑊，反而是有關方面看重他，由他執掌公務員系統，預計將會在整頓公務員系統上「有一番作為」，為其仕途更上一層樓再「添磚叠瓦」。 在這個高官民望低走的年代，政務司司長張建宗的繼任潛在人選可謂屈指可數。除聶德權外，一直「火箭式」升官的商務及經濟局局長邱騰華亦是其中一人。

聶德權近期到率團到武漢接回滯留港人，令他成為一時焦點↓

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聶德權掌公務員 反映獲北京信任

聶德權以已非公務員身份掌管公務員事務局，打破過往在公務員系統內晉升的慣例，當中拆射出一個要點。在反修例事件之中，數萬個公務員出席去年8月的集會，讓政府高層及北京頭痛。再加上過去數名公務員事務局局長如林煥光、王永平，退休後均有批評香港政府做事方式，公務員系統成為部份人的眼中釘。今次打破慣例由另一問責局長平調接掌公務員事務局，反映北京希望整頓公務員系統內的「不理想情況」，而這個人是相對能信得過的。

聶德權一向被視為特首林鄭月娥的「愛將」，此時平調不單止非外界所想的、要為「基本法第二十二條爭議」問責，反之是委以重任，是北京認可處理公務員這座「大山」的人物。

早於聶德權帶隊到湖北接港人回來時，政圈就傳出聶德權是下任政務司司長的熱門人選。要做政務司司長並不簡單，其中一項主要條件是在政府各部門歷練，聶德權就符合這項條件。

曾駐北京 譚志源讚出任政制局「深慶得人」

聶德權早年曾在回歸前的政務總署、公務員事務科、前貿易署及行政長官辦公室等，之前曾擔任前衞生及福利局副局長、社會福利署署長、政府新聞處處長以及食物及衞生局常任秘書長，擁有政務及民生事務經驗。此外，聶德權亦在2004年至2006年間出任駐北京辦事處副主任，2017年出任政制局時，上任政制局局長譚志源亦特別指出這一點，指聶「相當了解內地情況」，認為由聶出任是「深慶得人」。

聶德權主理政制及內地事務局期間，發生2017及2019年DQ事件↓

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聶、邱外派經驗各有千秋 後者在經貿有優勢

公務員系統是北京對港工作的重要一環，聶德權調任公務員事務局，令其官場履歷更「完美」。但聶並非無「短板」，而這恰恰正是邱騰華的優點，就是財金工作經驗。

邱騰華早年在政府多個部門工作，曾擔任前貿易署副署長，在工貿方面有經驗。聶德權曾經駐守北京，邱騰華則曾任香港駐華盛頓經濟貿易辦務處處長，外派經驗各有千秋。

停車熄匙爭議 邱騰華親身坐小巴後提修訂

回港後，邱騰華曾出任前教育統籌局副秘書長，之後轉任政府新聞處處長。2007年，邱騰華突然調任環境局局長，外界形容是「坐火箭」升職。

邱騰華在環境局推動設立香港國家地質公園，而最為人熟識的是，2007年政府提出立法強制停止熄匙，運輸業界極度不滿，2010年邱騰華在炎炎夏日到小巴站，親身體驗停車熄匙後車內的超過40度的酷熱情況，未幾政府就推出修訂，最終修訂版本在2011年通過。

2012年邱騰華轉任特首辦主任，負責行政長官辦公室及行政會議秘書處運作，可說是「大內總管」，為政務經驗大大加分。2017年，他擔任商務及經濟發展局局長，主管熟識的經貿事務至今。

最近港台時件，邱騰華亦有發聲↓

聶德權主理期間兩次DQ 邱騰華借直播批攬炒

最後在近期政治事件之方面，聶德權2017年上任政制局，7月即發生姚松炎、羅冠聰等6名民主派立法會議員「DQ」及隨後的補選事件，2019年區議會選舉亦DQ了黃之鋒。

至於邱騰華，本來以經商局局長的身份難以參與政治討論，但去年12月邱騰華「打頭陣」在facebook直播時，就趁機質疑黃藍經濟圈能否持續，又批評「攬炒」心態不健康。

聶德權與邱騰華的政務經驗各有千秋，坪石邨長大、出任過社署署長的聶德權夠貼地，商貿經驗豐富的邱騰華則有助政府推出疫後振興經濟政策，加上敏感的香港電台問題，預計未來幾年將是二人的「表演時刻」。