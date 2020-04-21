【拆局】北京一個政治考慮　鄭若驊、李家超避過撤換一刀

港府高層大地震，盛聞短期內一次過撤換4名局長，其中劉怡翔、羅智光等在問責班子中民望算不俗，反而去年主責反修例工作的律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超，一直成為民主派的狙擊對象，民望屢試新低，兩人卻「有得留低」，究竟是甚麼原因？據了解，這是源於北京的一個政治考量。

律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超的民望都是眾司局長之中最低，與兩人主責去年修例的工作不無關係。（資料圖片/李澤彤攝）

官員換血，最常見的原因一般有兩種，一是換入在施政上的有能之士，例如有工作才能、經驗特殊的專責官員，二是透過換人帶來新氣象，改變市民對管治團隊之觀感。今次大規模換血，明顯屬於後者。

然而，今次林鄭班子「換血」，可以留下來的官員當中，若論近年引發最多政治炸彈的人，鄭若驊應被排在首位。她未上任時已鬧出與丈夫住宅僭建風波，本被期望推動本港仲裁業發展，卻被指涉嫌未申報上任後仍有參與三宗仲裁案件。鄭若驊的民望長期位於所有司局長中之最低，其支持率淨值一直處於負數，4月初民調的支持率淨值更低至負63個百分點，大幅拋離所有司局長。

至於保安局局長李家超，由於處身反修例風波的風眼，民望由去年4月開始下滑，在最新民調雖略有回升，支持率淨值仍是負40.8個百分點，是所有局長之中最低者。

林鄭月娥問責團隊班子的3司13局。（資料圖片／盧翊銘攝）

不換主責修例官員 免予人問責追究觀感

今次盛傳被撤換的四人，財經及庫務局局長劉怡翔的民望在三司十三局中排第2高，公務員事務局局長羅智光排第7，而創科局局長楊偉雄排第10，民政事務局局長劉江華排第11。

說到底，問責官員大換血，除了民望和能力，政治考量也是重要原因之一。

消息指，今次林鄭內閣換血，是希望予人注入新氣、重新出發的感覺，所以換走被指「不熟書」的楊偉雄和年齡相對較大的劉怡翔；反之，如果撤換鄭若驊及李家超，給市民的印象是為修例風波問責，「這樣便等如向反修例陣營投降，等如全盤否定修例工作，以及否定警方多場驅散鎮壓暴力示威集會的行動，基於這個原因，鄭若驊、李家超一定不能走。」

一直堅持港府修例初心無錯的林鄭月娥，自然不希望主責修例的兩名官員有被問責的觀感，變相看似推翻了港府的初心。（資料圖片／盧翊銘攝）