葉國謙：立23條是必然　公務員為「國家幹部」　須了解基本法憲法

昨日（20日）國家主席習近平出席澳門回歸20週年時發表重要講話，提及澳門實行一國兩制的成功經驗，以及表揚澳門立23條、愛國教育的成果。港區全國人大代表、行政會議非官守成員葉國謙今日（21日）出席港台節目《星期六問責》時表示，習近平的講話是想借澳門實行一國兩制的情況作香港的典範，希望香港遵從，以「一國」的前提實行兩個制度。葉國謙強調，若港人相信而且希望實行一國兩制、港人治港、高度自治，就必須立23條確保國家安全及維護中央管治權。

香港必須立23條 維護國家安全

葉國謙指習近平的講話充份肯定澳門實行一國兩制的運作模式，並希望香港借鑒，以國家主權作大前提。他指，如果香港市民認同一國兩制、港人治港、高度自治就必須立23條維護國家安全，若香港市民不同意，或會觸及中央底線。他重申，政府必須先作公眾諮詢，向香港市民解釋23條的內容，他亦相信香港市民是理性的，不會反對保護國家安全，但認為現階段應先止暴制亂，不適宜立刻推行23條。

葉國謙指，如果香港市民認同一國兩制、港人治港、高度自治就必須立２３條維護國家安全。（資料圖片）

公務員同樣隸屬中國 廣義上是「國家幹部」 須了解基本法及憲法

習近平在澳門的講話中亦讚揚，澳門政府是由愛國愛澳的人組成。葉國謙認為香港公務員亦應愛國愛港，現時本港公職人員在招聘時，需要對《基本法》有一定認識，他建議一些高級公務員，除了要認識《基本法》，亦要對憲法有所了解，因為在廣義上，公務員都是中華人民共和國下的國家幹部，亦可以考核基本法及憲法作為晉升考核的其中一個環節，確保公務員對國家法例有足夠認識，惟不必程序化，以免令不懂《基本法》和憲法的人失去機會。

葉國謙認為，在廣義上，公務員都是中華人民共和國下的國家幹部。（資料圖片）

應加強愛國教育 老師宜作良好身教

葉國謙認為，香港在愛國主義教育方面的確比澳門做得不足，參與暴力示威的人不少是年輕人，又作出侮辱國旗的行為，他認為必須做好國民教育工作，首先要由老師做起，他們的身教及言教都同樣重要，但回歸以來，不少老師沒有接受國民教育，更有部分「失德」的老師在網上或課堂散佈仇恨言論，加上香港社會對共產黨污名化，西方社會因為政治理由扭曲共產黨，他認為老師要多了解內地，以正確觀念教育學生。