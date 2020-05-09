內會風波｜李慧琼昨「重坐」內會主席位　曾鈺成：經過精心設計

立法會內務委員會在公民黨郭榮鏗主持下，會期開始後半年多依然未能選出內會主席，昨日（8日）李慧琼以現任內會主席身份召開會議，一小時內處理了14條條例草案。 立法會前主席曾鈺成接受民建聯觀塘區議員顏汶羽訪問，指昨日內會開始運作，處理到一批立法建議，情況比估計中好，希望內會之後能繼續發揮作用。他指建制派今次汲取去年反修例風波的教訓，對可能出現局面有充分估計。例如去年石禮謙無法進入會議室，今次李慧琼則提早一小時進入會議室，笑指「唔知（李慧琼）有冇食晏晝」，認為李能坐到主席位主持會議是經過精心設計。

曾鈺成指，建制派今次汲取去年反修例風波的教訓，對可能出現局面有充分估計，認為李能坐到主席位主持會議是經過精心設計。（顏汶羽Youtube頻道截圖）

顏汶羽引述網上意見，指民主派議員或認為繼續阻撓內會運作會令市民反感，所以昨日放軟手腳。曾鈺成表示不認同，認為從民主派角度，阻撓內會運作、制止《國歌法》，是支持者贊成的，甚至要表現得盡力制止內會恢復運作，認為民主派議員決心相當大。而衝突的場面亦不見得不比去年激烈，例如亦有民主派議員嘗試爬牆及肢體衝突，認為民主派未有放輕手腳。

曾鈺成又指，李慧琼可以與秘書處商量選舉主席及處理議程的安排，例如可在同一會議或兩個會議處理兩者，但認為兩者需要平衡。而李慧琼繼續以現任內會主席身份處理其他事務，郭榮鏗則繼續主持內會主席選舉。他又指去年的《逃犯條例》修訂法案委員會「沒有所謂鬧雙胞」，認為只有合法及非法主持會議之別，「鬧雙胞」只是政治爭拗手段。