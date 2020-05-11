工務小組通過逾百億沙中線追加撥款　泛民質疑港鐵「詐騙公帑」

立法會工務小組委員會今日（11日）通過兩項約100億元的港鐵沙中線追加撥款申請，項目稍後將會提交財委會審議，屆時將會分開表決。 實政圓桌議員田北辰關注，原定明年底通車的屯馬線大圍至紅磡段，能否提前至明年第三季通車，為超支將功贖罪。運輸及房屋局局長陳帆回應指，當局會盡最大努力，但亦要確保工程質量及安全。港鐵行政總裁金澤培表示，通車前仍要進行系統檢視及試車，「快得到一定會快」。

民主黨議員許智峯認為，政府任由港鐵工程多番超支，形容沙中線工程是國際醜聞。（梁鵬威攝）

民主派質疑重置警官會所

多名民主派議員在會上發言時反對撥款，民主黨議員許智峯質形容，港鐵是「技術性詐騙公帑」，政府任由港鐵工程多番超支，從無提出法律訴訟，認為沙中線工程是國際醜聞。

至於因沙中綫工程而要「先拆卸後重置」的銅鑼灣警官會所，以及優化警察體育遊樂會，民主黨議員黃碧雲指，現時社會不滿警隊表現，又提到昨晚（10日）警方在旺角拘捕其黨友鄺俊宇，並向現場採訪的記者噴胡椒噴劑，質疑警隊不值得享受奢華的會所。

陳帆回應時表示，政府在2012年申請沙中線工程撥款時，已提出需要拆卸警官會所並在原址進行重置及優化工程，同時有需要警察遊樂會作優化工程，以補償拆卸警官會所後的設施。但他強調，相關警隊設施工程不涉及額外開支，並與今次申請預算的原因無關，希望議員將焦點放在提高預算的申請。