立法會會議室再發現不明液體　內會需轉房開會　泛民續抵制

立法會內務委員會今日（5日）開會，但由於立法會秘書處在會前發現會議室1內朱凱廸座位下，有一瓶不明液體，已報警跟進，故需要轉到會議室2開會。 下午約3時，多名警員進入會議室1調查，在朱凱廸的座位附近拍攝取證，但沒有取走懷疑載有不明液體瓶。

立法會秘書處在會前發現會議室1內朱凱廸座位下，有一瓶不明液體，並報警跟進。下午約3時，多名警員進入會議室1調查，在朱凱廸的座位附近拍攝取證，但沒有取走懷疑載有不明液體瓶。（余俊亮攝）

民主派全體議員今日繼續抵制內會會議，民主派會議召集人陳淑莊及民主黨許智峯會前在座位上放置「港人團結共抗惡法，強權傀儡自甘為奴」標語牌，但被內會主席李慧琼裁定與會議無關，被保安收起。

由於沒有民主派議員出席會議，建制派議員互選出自由黨張宇人、工聯會麥美娟及民建聯劉國勳為新任中文大學校董；另外選出經民聯石禮謙及吳永嘉、新民黨葉劉淑儀、民建聯張國鈞及鄭泳舜為新任香港大學校董。

李慧琼：已安排下周一與張建宗會面

過去在內會首項議程中，內會主席均會報告與政務司司長會面情況，但這兩次會議均未見有關議程。李慧琼會後表示，由於早前會議出現混亂情況，故未有安排相關議程，但他與副主席馬逢國已安排在下周一與張建宗會面，並會在下次會議匯報會面情況。