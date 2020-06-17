港版國安法｜5工會實名聯署反國安法　交G20國家領事

全國人大常委會將訂立在香港實施的國安法。本港有5個不同行業的工會發起聯合行動，呼籲業內人士加入其工會，並參與實名聯署，向中國以外的G20各國表明反對國安法。 今次的聯合工會平台由政府非公務員職工總會、香港會計手足工會、香港金融業職工總會、香港貿易推銷及採購職工會及香港旅遊業革新總工會合共5個工會組成。

金融業職工總會主席Easy Kwok讀出工會平台的聯合宣言指，特首林鄭月娥形容只是少數市民將國安法妖魔化，但他們認為各行各業，都會被國安法實施加上枷鎖，他們的會員都反對國安法在香港立法。

聯合工會平台將舉行網上實名聯署收集簽名，並正與區議員商討合作，以街站呼籲市民加入工會、參與聯署，收集好的聯署將連同請願信交至20國的領事館，要求他們支援香港，而請願信的內容將在網上公布。工會平台指，由於國安法最快6月底公布，今次或是最後表態機會，要求外國加入反對國安法。

批白色恐怖嚴重 令人憂慮罷工會影響前途

Easy Kwok指，他們收到不少會員的支持，但認為現時香港白色恐怖嚴重，例如有反對國安法的公務員及教師都被打壓，令不少會員都憂慮一旦參與罷工，將招至影響前途的後果。

多個工會及中學生行動籌備平台早前宣布，會舉行公投決定會否發動罷工及罷課，後來因為熱帶氣旋來港，延期至本周六（20日）。Easy Kwok稱，其平台的行動與20日將舉行的罷工公投並非同一行動，不過平台的其中一個工會，即香港會計手足工會，亦有參與該行動。

5個不同行業的工會發起聯合行動，呼籲業內人士加入其工會，並參與實名聯署，向中國以外的G20各國表明反對國安法。（羅君豪攝）

各會人數合共近千人 指工業行動不止於罷工

Easy Kwok又表示，他們的每個工會都有10至20%新會員的增幅，但對罷工有卻步。他認為，無法舉行罷工不代表行動失敗，因為工業行動不止於罷工，認為引起市民的注意最為重要。

至於各反對國安法的工會有多少人數，會計手足工會的代表指，他們會員有235人。Easy Kwok指他們的會員有500多人，反映金融界對國安法有一定反對。他又指，他們的聯署數字將共同分享至周六「二百萬三罷聯合陣線」的罷工公投。

香港旅遊業革新總工會代表指，他們的會員約有140人，但礙於疫情影響，現時出入境停頓，令行業處於「半休息」狀態，難以發起罷工。香港貿易推銷及採購職工會的代表指，他們的工會自發起行動至今，有50%會員增長，目前約有200名會員左右，工會本身有自己的罷工行動。政府非公務員職工總會則有60多名會員，該會代表指，由於他們行業的編制在政府內只屬少數，會員並未完全準備好發起罷工，擔心被追究。

指聯署不同於罷工 秋後算帳反映香港無自由

被問到會否擔心實名聯署亦被追究，Easy Kwok指，參與罷工與參與聯署的性質很不同，因為罷工已被政府視為「政治性罷工」，參與者沒有勞工保障，但如果他們發起的實名聯署亦被秋後算帳，「那香港根本沒有言論自由，相信不同國家會有跟進行動」。

政府非公務員職工總會代表補充指，他們將有嚴謹的程序認證會員，聯署者的名字只有工會理事及20國領事能夠參閱，他們只會在6月底聯署結束後，公布最終的聯署人數。