港版國安法│建制收292萬聯署撐立法　新華社：主流民意最大共識

人大常委會第十九次會議今天（18日）在北京開幕，會議將審議《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，新華社發表評論文章，指人大常委會依據全國人大的授權，從國家層面製定法律和建立機制，以法律構建維護國家安全屏障、築牢「一國兩制」根基，劃定不可觸碰的「法律高壓線」，是勢在必行、為所當為的果斷之舉。 評論又提到，「香港各界撐國安立法聯合陣線」8天內在港徵集到292萬支持立法者的簽名，香港各界人士還通過電子郵件、信函等方式表達支持、反映意見，「大家認為，要安定、要秩序、要法治，是當前香港社會的主流民意和最大共識。」

指近年香港內外敵對勢力勾連 嚴重威脅國家安全

文章指出，全國人大常委會遵循《憲法》、香港《基本法》有關規定和全國人大有關決定，就建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制制定法律，具有毋庸置疑的合理性、合法性，作為最高國家權力機關，全國人大及其常委會有權力、有責任根據香港實際情況履行維護國家安全的憲制責任，構建有關法律制度和執行機制。文章指，香港回歸23年來，一直未完成《基本法》第23條立法的憲制責任和法律義務，近年來香港內外敵對勢力相互勾連，已嚴重威脅國家安全，香港相關法律制度空白和執行機制缺失，已給國家安全帶來重大風險，全國人大常委會依據全國人大的授權，從國家層面制定法律和建立機制，以法律構建維護國家安全屏障、築牢「一國兩制」根基，劃定不可觸碰的「法律高壓線」，是勢在必行、為所當為的果斷之舉。

稱堅持民主立法 廣泛聽取香港社會各界意見

文章指，全國人大常委會啟動和推進香港維護國家安全立法工作，按照《憲法》和《立法法》的要求，堅持科學立法、民主立法、依法立法，兼顧兩種法律制度的差異，廣泛聽取香港社會各界的意見，吸納有益的意見建議，確保立法過程符合法定程序、契合最大民意。

文章提及，「香港各界撐國安立法聯合陣線」8天內在港徵集到292萬支持立法者的簽名，香港各界人士還通過電子郵件、信函等方式表達支持、反映意見，「大家認為，要安定、要秩序、要法治，是當前香港社會的主流民意和最大共識」，強調是維護香港法治秩序、繁榮穩定和守護香港市民安居樂業的必要之舉，唯有依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的極少數違法犯罪行為，才能更好保障香港絕大多數居民的生命財產安全和各項基本權利自由。

文章續指，全國人大有關決定通過後，一些外國和境外勢力大肆叫囂、攻擊，甚至以所謂制裁相威脅，赤裸裸插手香港事務，「這更加凸顯全國人大常委會啟動和推進相關立法工作的迫切性」，又指以法律為武器，有效震懾違法犯罪，有力遏制外部干預，才能還香港社會以安寧祥和、還香港市民以公平正義，才能為解決香港深層次矛盾問題、集中精力發展經濟和改善民生營造良好社會環境，也才能更好保障所有來港投資者的發展利益，「通過堵塞法律漏洞的方式，維護『一國兩制』原則底線和國家安全，給出了破解香港亂局的良方，充分體現了中國政府依憲治國、依法治港的信念與追求，彰顯了中央政府作為『一國兩制』最堅定維護者的胸懷與擔當。」