立法會選舉｜社民連梁國雄、岑子杰戰初選　稱反對國安法無懼DQ

民主派下月中舉行立法會初選，參選名單今日（24日）公布。社民連公布派出梁國雄及岑子杰，分別參加新界東及九龍西初選，以力爭民主派取得過半議席為目標。 社民連在記者會上高叫「反對國安惡法，結束中共專政」口號，梁國雄及岑子杰稱無懼被DQ風險，在「港版國安法」立法後，仍會繼續原有的抗爭行動。

社民連今午的記者會，獲得多名工黨成員支持，包括立法會議員張超雄、前主席李卓人、現任主席郭永健、劉小麗、吳敏兒等。社民連同時因應「35+」而公布新一份決議文，提出6點主張，包括秉承「沒有抗爭、哪有改變」的精神，日後會繼續以罷工、公民抗命形式進行抗爭。

另外，社民連反對中央以《基本法》附件三形式在港實施國安法，並認為日後若本港就基本法23條立法，必須在達至全面普選後以民主方式決定。社民連主席黃浩銘表示，民主派立法會議員應在進入議會後，積極運用《基本法》賦予立法會權力，包括否決財政預算案，逼使政府回應「五大訴求」。

岑子杰發言時說，自己居住在佐敦超過十年，對九龍西十分熟悉，認為在工黨劉小麗決定不參選後，九龍西需要有人代表工人、基層市民及弱勢社群。他又指，明白未來會面對很多打壓及攻擊，但指自己同志的身分已令他習慣了「由細到大面對絕望」，亦明白只要堅持下去，就能突破無盡的黑暗。

岑子杰認為，未來的抗爭運動將分成三條戰線，即公民、議會內及國際戰線，他希望能團結左翼力量，強調議會內外一定要組成反抗聯盟，若自己在初選中敗選，將會遵從機制不參選。

梁國雄說，日後將必定繼續進行公民抗命，即使在國安法立法後也會照做，強調自己「長路走來，始終如一」，在抗爭路上從未缺席，「無理由而家會缺席」。他又說，自己不擔心DQ問題，相信在投票時自會彰顯香港的主流民意。