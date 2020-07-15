國安法｜前局長王永平突刪fb專頁　稱為確保網友資料不被截取

經常在社交媒體發表政論批評特區政府的公務員事務局前局長王永平，今天（15日）表示將永久刪除其「王永平-不平則鳴」的Facebook專頁，稱要為了確保曾經登入專頁的網友的個人資料不會被截取。

71歲的王永平於1973年加入政府，1995年至2000年擔任教育統籌司，2000年至2006年出任公務員事務局長，2006年至2007年任工商及科技局長，於2007年6月退休。（歐嘉樂攝／資料圖片）

王永平：我哋真係好X鍾意香港

王永平今天於Facebook表示，為了確保曾經登入「王永平-不平則鳴」專頁的網友的個人資料不會被截取，決定把專頁永久刪除。他表示，將繼續於報章及網上專欄評論時事，直至被停為止。

王永平說，無論香港變成怎樣，無論身在何方，希望大家都以作為「真香港人」為榮，做任何事都要對得住自己的良心，他又說：「我會永遠站在有理想的香港年輕人這邊。希望你們凡事都要小心，不要衝動，保留有用之身，最終達致目標！」。他在貼文附上在《港區國安法》生效後極為流行的語句「我哋真係好X鍾意香港」作結。

71歲的王永平於1973年加入政府，1995年至2000年擔任教育統籌司，2000年至2006年出任公務員事務局長，2006年至2007年任工商及科技局長，於2007年6月退休。

王永平經常發表政論，包括近期積極就港區國安法發表意見，他於5月底在Facebook專頁發文，表明「無懼面對港版國安法」，同日他九上載林鄭與主要官員就國安法見記者的相片，揶揄官員全部戴上口罩「是為了抗疫，還是想遮醜」，又說：「他們（主要官員）當中有多少人的資產和家人是在中共批評的外國勢力的範圍內，需要申報嗎？」

王永平去年八月出席公務員集會並發表演講。（李澤彤攝／資料圖片）

去年出席公務員集會



王永平去年8月出席公務員集會並發表演講，當時他指參與集會的公務員，並無違反政治中立原則，「我頭先聽到好多人講政治中立，我話畀你哋聽，我已經再無權勢去詮釋甚麼叫政治中立。但政治中立是我寫的，10年前是我寫的，所以我有資格去講，你哋今次完全沒有違反政治中立」，又指香港人最珍惜的自由是包括免於恐懼的自由。