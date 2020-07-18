立法會選舉｜鄭松泰新界西競逐連任　「法子」等4人出戰9月選舉

立法會選舉將於9月6日舉行，今日（18日）起接受起名。立法會議員鄭松泰今早在社交媒體上宣布熱血公民將派員參選2020年立法會選舉，現任立法會議員兼熱血公民主席鄭松泰於新界西競逐連任，而大埔（運頭塘）區議議員黃兆健，別名「法子」的莊芷茵和「四眼哥哥」鄭錦滿，亦分別會於新界東及香港島出選。熱血公民並沒有參與本月11至12日民主派立法會初選。鄭松泰又指他們會簽署要求擁護《基本法》的確認書，認為這不是需要討論的問題。

鄭松泰將出戰新界西競逐連任（羅君豪攝）

鄭松泰曾回應媒體訪問指初選機制只是讓民主派不同陣營「分餅仔」，反問是否可以反映民主的基本意思，同時強調熱血公民的政治綱領不同，會照常參選照顧「同道中人」的選民。民主派初選超區勝出者王百羽曾於超區初選論壇中斥鄭松泰沒有本土派堅實的抗爭精神，「令到香港人非常羞家」。鄭拒回應相關評論，籲「大家專心做返自己嘢。」

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鄭松泰於2016年立法會選舉獲超過5.4萬票當選新界西議員，2017 年6月中，網上流傳聲稱是鄭松泰的錄音，錄音中疑似鄭松泰指「DQ事件」中的梁頌恆、游蕙禎「應該死啦」，說與兩人只是「扮friend」，又批評「大眾白癡」。

2020立法會選舉將會有9位議席，新界西候選人早前達成具約束力共識，並已簽署「35+立會過半計劃 民主派新西協調機制協議」，首6名勝出初選候選人可以參選依得票次序分別為朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒。