立法會選舉｜潘焯鴻：冀當政界「半澤直樹」　對賣港者十倍奉還

今年9月舉行的立法會選舉，民主、建制兩大陣營劍拔弩張、互不相讓。標榜中間路線的「希望聯盟」有意在兩派中別樹一幟，帶來新氣象。其中揭發港鐵沙中線醜聞的中科興業董事總經理潘焯鴻，獲得聯盟支持，本周一正式宣布參選九龍西地區直選。他接受《香港01》訪問，談到其政治主張。 潘焯鴻指出，香港的政治環境趨向兩極化，他個人並不贊成「攬炒」，因為議會尚有很多功能未正確地發揮出來，認為通過議事、揭發黑幕、必要時私人檢控，可以迫使政府停止損害香港利益。他又指，自己會擔當政治界的「半澤直樹」，對出賣香港利益的「契弟」毫不手軟，施以「以牙還牙，十倍奉還」的狙擊。 對於有聲音質疑希望聯盟對港區國安法未有提出異議，潘焯鴻指聯盟內也有不同的光譜。他表明自己反對以附件三形式訂立國安法，但會接受雙普選之下的《基本法》第二十三條立法。不過一提到雙普選，潘焯鴻毫不諱言，在十年前，香港錯失了一個邁向雙普選的上佳機會……

12年前初與林鄭交手 有感對方「好寸」

潘焯鴻最為人所知的政績，是踢爆沙中線工程醜聞。但他對公共事務的參與，早始於12年前，以業主身份跟進大角咀港灣豪庭公共開放空間議題。當時業主原先獲告知屋苑平台屬私人範圍，但該處後來被地政總署劃為公共開放空間，細查後發現發展商承諾捐出「公共休憩空間」，換取更多地積比率，而同樣情況在全港多區出現。結果業主白付管理費，去養一個公共空間。當時潘焯鴻連同一批業主成立工作小組，與政府談判，並要求政府公開所有類似情況的土地。

事隔12年，相關議題早已離開公眾視線。不過潘焯鴻憶起一個細節，他對於當時的發展局局長、現任特首林鄭月娥有一個很深刻的印象，就是對方「好寸」。事緣他當時想找林鄭商討議題，林鄭一度回覆「你沒有身份跟我說話，你只是一個小業主」，其後時任發展局常任秘書長楊立門打圓場，指政府需要一個「對口單位」。經過此事，潘焯鴻感覺到林鄭目中無人。

明言反對「攬炒」 指議會兩極化、眾多功能未發揮

在今日漸趨兩極化的政治環境，民主派要「鬥黃」、「鬥抗爭」，建制派要「鬥藍」、「鬥紅」。潘焯鴻指，這種高度政治化的環境，並非以香港市民的整體利益作為出發點：「將所有事情政治化，建制泛民也是這樣。他們的口中、思維上，不會有對與錯，不會有理智。兩邊都是用一些情緒上會牽動選民的說法，拿他們要的票。」

潘焯鴻認為，這些政治爭拗並無意義，反而應在議會現有空間內，發揮出最大的監察功能。他舉例指，港鐵和海洋公園較早前分別就超支及財政問題申請撥款，他認為議員應做得更多：「支持的是否就這樣支持？反對的是否就這樣反對？是否應該在100億、50億之中找出更多細節，告訴市民有多荒謬、不應該批？」

潘焯鴻主張的做法是，多做一步，多看文件，重視細節；用議會權力，如帳目委員會的身份，迫使政府交出更多資料，找出公眾未必知道的詳情，公諸於世。「現在的問題是，官員太好做了，只要肯擦鞋、出賣香港利益，肯做『契弟』、面皮夠厚，已經很好做，因為在立法會沒有人能挑出他們的要害。」他稱，會比其他人更勤力，找出更多黑幕，迫使官員回應民意。正因覺得議會仍有很多功能未發揮出來，潘焯鴻明言反對「攬炒」。

沙中線工程醜聞發酵，潘焯鴻被認為是事件的「吹哨者」。（資料圖片）

冀對「契弟」十倍奉還

在潘焯鴻的競選宣傳中，經常見到「契弟」一詞。他解釋，「契弟」是指一些為了個人利益，出賣香港整體利益的人，又揚言現時在三個群體中「契弟」特別多：一是上至特首，下至司局長的高官，因他們擁有公權力，可以敗壞香港的行政，如濫花公帑；二是人大、政協，為求個人政治利益而說假話，某程度致使北京對港政策錯判；三是部分專業界別內的害群之馬，為求商業、生意利益而出賣香港核心價值，任由香港的專業界別的水平沉淪。

潘焯鴻希望做到的是，一旦發現有人損害公眾利益，就會像日劇《半澤直樹》的主角半澤一樣狙擊對方，「以牙還牙，十倍奉還」，甚至「百倍奉還，千倍奉還」。具體的方式，包括前述的揭發黑幕，這他在過往揭發沙中線醜聞時已有所體現；在議會內用盡任何制度內的方式，迫使政府交出資料；當發現明顯證據後，提出私人檢控、司法覆核等。當然還有其他的方式，暫時不便明言。「我未必和善，我可能會用比較壓迫的方法，令對方就範。」

有意見指，政治現實上，政府就是會袒護某些人，單純揭發黑幕就可以對付對方，會否太理想化？

潘焯鴻稱，自己在沙中線事件中，迫使5個涉事人物落馬，通過司法覆核促使屋宇署控告大判禮頓：「（我）不會好像現時的立法會議員般，說『沒有棋子了』，只能扔糞便，只能衝保安，只能被人抬出去。我在中科時有沒有被抬過？我有扔過糞便嗎？不用。」他認為，外界所言的「政治現實」，並不是完全不可撼動，關鍵只是能否捉住對方的把柄：「你覺得是政治現實，我覺得不是，其實可以drive（驅動）得到。」

潘焯鴻指，不會像部分民主派一樣，覺得在議會內無計可施只能扔臭彈，認為議會有更多功能未發揮出來。（資料圖片/高仲明攝）

談政治取態：同意五大訴求、35+

在沙中線事件中，潘焯鴻已展示其行事作風。不過始終現時香港政治氣氛肅殺，公眾難免會對立法會議員的政治取態有所關注。潘焯鴻早年曾加入自由黨，2018年沙中線醜聞爆出後退黨；處處狙擊政府，但又反對民主派的「攬炒」主張。到底外界如何介定他的政治光譜？

潘焯鴻不會直接介定自己是藍還是黃，他認為不能簡單用一種顏色去分割。但就個別議題，他支持《基本法》訂明的「一國兩制、高度自治、港人治港」；原則上贊成民主派的五大訴求，但對於獨立調查，他指曾於沙中線獨立調查聆訊中作供，知道政府可以通過控制調查範圍、涉事方的數量，改變調查的結果，所以他會要求改用立法會權力及特權法調查反修例事件。

此外，潘焯鴻同意民主派35+對整體政治局面有幫助，減低政府損害港人利益的能力，不過重點在於在功能界別上多贏議席，才能在分組點票上獲得更多影響力。不過他不視自身為現時民主派的一員，也不贊成民主派的「大台」初選模式，是以不加入民主派初選。

接受普選後的廿三條

有質疑指，希望聯盟對於港區國安法這個重大議題未有提出異議，亦有潛在參選人表示對國安法「無奈接受」，認為聯盟與建制派分別不大。潘焯鴻回應，首先希望聯盟不是一個政黨，沒有所謂的「黨統一立場」，各自也有不同光譜，而他只是「獲得聯盟支持」，其他潛在參選人的言論並不代表他。

那潘焯鴻自身的實質立場又是什麼？他認為，為國安問題立法、何時立、如何執行，應該由香港人做決定，既然香港社會過去23年，都認為法例未有需要立，那就表示現實情況暫未有急切需要立法，而不是直接將其列入《基本法》附件三。不過在雙普選的前提下，他認為由於特首需要對市民負責，於此前提下的廿三條立法，他認為能夠接受。

在今日的香港談雙普選，似乎已有少許「明日黃花」的感覺。事關人大8.31決定和民主派堅持的真普選，二者欠缺調和空間。談到這點，潘焯鴻認為，香港十年前曾經錯失一次邁向雙普選的機會，那就是2010年由社民連、公民黨發動的「五區總辭，變相公投」行動。他指論政治壓力，五區總辭以當時而言，可帶來的效果比今日的民主派初選更高，整個民主派理應「食住個勢」，在普選方案上爭取得多一點，結果相信會比8.31決定好得多。只不過，最終民主黨不參與五區總辭，並前往中聯辦談判出超區方案，潘焯鴻認為這是錯失一次向普選邁進一大步的好機會。

潘焯鴻指，反對以附件三形式訂立國安法。（政府新聞處）

「有謀略地爭取普選」

站在今日，潘焯鴻會覺得，部分年輕人抗爭手法太過急進，直接挑動中央對港的底線，惹來更大的反彈。他指，不論爭取普選、監察政府，他都會「有謀略地做」。

至於什麼是「有謀略地做」？潘焯鴻未有直接明言，但舉出沙中線事件為例子。潘自2015年和港鐵、禮頓就工程問題周旋，事件發酵的轉捩點，在於2018年5月底起，有傳媒揭發工程涉嫌剪短鋼筋、造假等的證據。隨後港鐵高層對事件的解釋未能讓公眾滿意，問題愈滾愈大。

潘焯鴻早已公開承認，自己在沙中線事件中，是首位與傳媒聯絡的關鍵人物。但他指出，與傳媒也要有技巧地溝通。如果傳媒一次過報道所有資訊，港鐵、禮頓大可直接否認，公眾很快就忘掉此事；但如果能誘使港鐵出來解畫，傳媒逐次掌握新證據去推翻，那就可以迫使港鐵一次又一次自打嘴巴、當眾出醜，引發公眾關注。

「我一開始和港鐵周旋時，港鐵仍是香港的金漆招牌，要對付他們，當然要有策略。你未有足夠基礎就『踩老虎尾』，對方當然咬你。」他認為，真正的勝負不是在於一時，而需要長期經營，他重申：「看看《三國演義》，諸葛亮很聰明吧？但最後贏家是誰？是最長命的司馬懿。司馬懿高明在於，他不會一開始直接派所有主力和你周旋。儲夠實力，自然會贏。」