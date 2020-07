專訪｜印裔社工安德里無懼膚色隔閡　決意參選立法會：我係香港人

活了35個年頭,土生土長的印裔社工Jeffrey Andrews,首次取了個中文名字「安德里」,迎戰今屆立法會九龍西直選。唸着這個新名字,友人說「不夠地道」,競選團隊則巧妙印成路牌,懸於競選辦當眼位置。 尖沙咀重慶大廈是他與少數族裔的根據地,身處這城市的核心地帶,與港人的距離,卻隨膚色隔閡築起萬丈遠途。去年10月的一個炎熱下午,他與同伴於門外派水,撲滅遊行港人怒火,並就此化干戈,重慶大廈也自此多了一批捧場客,比起現屆港府口號式的「We Connect」,立見高下。 一身黑皮膚,安德里自知屬於小眾,也深明跑出機會渺茫,但這位政治初哥仍銳意一試,期盼將種族共融話題帶給港人。前方未知何處,但摸著石頭過河,有人走過,便有路。

一身黑皮膚,港人仍有偏見,安德里說,在街上截的士時,不少司機視而不見。他期望可透過參選,破除港人固有觀念。他更曾當選傑出青年,為少數族裔點燃希望。(歐嘉樂攝)

重慶大廈五湖四海,各式的異鄉風情藏身其中。安德里為記者引路,未幾便鑽進一個簡約布置的小舖,數張圓凳、一張長桌,是他的競選辦「基地」,也是日後舉辦文化活動的大本營。小舖牆屑剝落,他鬆上粉紅色點綴,在黯淡的大廈氛圍裡特別「起眼」,他一臉靦腆,「好難得先搵到無政黨用的顏色」,安德里又俏皮地說,「不過業主唔係幾鐘意。」

安德里膚色黝黑,卻身藏「港式靈魂」。他自小在紅磡成長,近年在重慶大廈工作,處理難民個案,也不時遊走深水埗一帶,向露宿者派飯。這位九龍西「地膽」,露出難得的驕傲:「你問我巴士路線,我一定答到你。」

置身這貧與富交界,安德里將日常觀察,默默譜成一份關注清單;他與太太家住土瓜灣唐樓,鄰居婆婆每日踏遍逾百級樓梯,上落執紙皮,他心中有數,要關注貧窮。本港蝸居難求,他期望進入議會,可推動租金管制有寸進。

不少港人於派水事件後紛紛「懲罰」重慶大廈的食店,安德里笑言,初時大吃一驚,其後獲悉「懲罰」一字意思,大呼感動。(資料圖片)

三代紥根 一本特區護照難獲發

他三代在港紮根,廣東話說得流利,但對於伴隨多年的印度護照,始終耿耿於懷。安德里07年首次跟隨朋友申請特區護照,入境處職員劈頭就問:「識唔識唱《國歌》?」,他靈活的對答,散發「港味」:「我識唱《海闊天空》」,不過仍然無法「入閘」。

雨傘運動後,安德里下定決心入籍,但一如過往十多年,屢試屢敗,最終幾經迂迴,獲張超雄介入後,始得如願。這本藍色護照,也是個人宣示:「我係無Plan B,我係香港人, This is my city(這就是我的城市 )。」

當日重慶大廈外派水成為佳話,他也把港人與少數族裔振臂高呼打氣的照片印成海報,貼於牆上,也將畫面銘記於心。

「種族共融並非叫少數族裔跳舞就we connect」

自認百分百港人,安德里更渴望促成種族共融,縮窄鴻溝。「唔係政府咁樣,搞個嘉年華,叫少數族裔跳舞,官員剪綵咁就叫we connect。」小舖牆上掛有一幀相片,少數族裔與港人在重慶大廈外振臂高呼打氣,他至今仍回味無窮,「畀我的感覺就好似世界杯。」

去年10月下旬的九龍遊行前夕,民陣召集人岑子杰遭南亞裔人士襲擊,網上謠傳號召「裝修」相關少數族裔的場所,安德里與巴基斯坦裔的好友KK,留守重慶大廈門外向示威者派發樽裝水,終化解成見「we connect」。雙方不分你我的盛況,更成為攝影師捕捉的精彩瞬間。

安德里(右三)於去年10月的九龍遊行,率領重慶大廈的少數族裔友人們向示威者派發樽裝水,構成當日另類風景。(鄧詠中攝/資料圖片)

安德里帶領市民走進重慶大廈,探索他們眼中的「神秘國度」。(黃桂桂攝)

港人的熱情也不只是一剎那,派水後的周五平日,他牽頭舉辦的重慶大廈導賞團,反應出乎意料熱烈,人龍繞至附近酒店,也要「臨時拉伕」找友人幫忙帶團。港人如貫踏進大廈裡,他相信是美好開端,「平時只係會見到香港人排隊食壽司。」參與者由最初臉露緊張,到離開時笑意盈盈,非動物園式的行程發揮作用,導賞團此後也恆常舉辦,「幾十年未見過咁樣畫面。」

改變必先行動,少數族裔向是小眾議題,他決定踏足政壇,「rely someone else to make noise, why not myself?(與其要倚仗其他人發聲,為甚麼不由我發起?)」但挺身參選,最大壓力非關乎勝算,反來自內部壓力。少數族裔也有階級之分,精英上流、基層、親中派、年輕人,價值觀南轅北轍。

重申非反中 只反對差劣領導技巧

「派水」化解港人對「重慶大廈」的誤解,到訪者車如輪轉,餐廳東主們不再愁眉,緊捉他雙手道謝:「You are my angel(你是我的天使)」;老一輩則激心責難:「你哋搞到我地形象唔好。」安德里卻始終無悔。競逐立法會議席,更掀起圈內的沙塵飛揚,親中派質問挑戰,「你係咪Anti-China(反中國)?」他則從容回答,「我只係Anti-government leadership skill(反對政府領導技巧)。」暫且擺平阻力。

首踏政治舞台,安德里零經驗,但勝在有十足抱負,關關難過關關過。參選念頭於3月萌芽,他私下找少數族裔及華裔友人問意見,結果迅速「集氣」,連帶助選團隊也成功「埋班」。選民提名未滿額,他在社交平台出帖「告急」,一傳十、十傳百,結果八方支援不分種族、也無分年齡,「有公公婆婆,帶埋自己7歲孫女,我好驚訝佢點解會知道,佢話上網睇到咯。」

選舉工程進入直路,擺街站接觸街坊,他向基層老人、新移民伸友誼之手,「揼石仔」了解民情。日前破天荒於重慶大廈開記者會宣布參選,立法會議員張超雄、融樂會創辦人王惠芬、歌手、學者跨界別、跨種族站台支持,實踐了他常掛口邊的多元化體現,「呢個就係New Hong Kong(新香港)。」

他認為自己算是民主派,參與了民主派的初選,在大混戰中作為非主流素人,可有衡量選舉贏面?他坦承勝算不大,倘有幸爆冷,「it will be a miracle(這會是個奇蹟)。」但安德里認為,投身選舉或許能啟發他人,非華裔有份競逐議席,更代表少數族裔聲音得以抬頭,是豐盛收穫,「已經當贏左。」