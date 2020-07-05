專訪｜印裔社工安德里無懼膚色隔閡　決意參選立法會：我係香港人

活了35個年頭，土生土長的印裔社工Jeffrey Andrews，首次取了個中文名字「安德里」，迎戰今屆立法會九龍西直選。唸着這個新名字，友人說「不夠地道」，競選團隊則巧妙印成路牌，懸於競選辦當眼位置。 尖沙咀重慶大廈是他與少數族裔的根據地，身處這城市的核心地帶，與港人的距離，卻隨膚色隔閡築起萬丈遠途。去年10月的一個炎熱下午，他與同伴於門外派水，撲滅遊行港人怒火，並就此化干戈，重慶大廈也自此多了一批捧場客，比起現屆港府口號式的「We Connect」，立見高下。 一身黑皮膚，安德里自知屬於小眾，也深明跑出機會渺茫，但這位政治初哥仍銳意一試，期盼將種族共融話題帶給港人。前方未知何處，但摸著石頭過河，有人走過，便有路。

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一身黑皮膚，港人仍有偏見，安德里說，在街上截的士時，不少司機視而不見。他期望可透過參選，破除港人固有觀念。他更曾當選傑出青年，為少數族裔點燃希望。（歐嘉樂攝）

重慶大廈五湖四海，各式的異鄉風情藏身其中。安德里為記者引路，未幾便鑽進一個簡約布置的小舖，數張圓凳、一張長桌，是他的競選辦「基地」，也是日後舉辦文化活動的大本營。小舖牆屑剝落，他鬆上粉紅色點綴，在黯淡的大廈氛圍裡特別「起眼」，他一臉靦腆，「好難得先搵到無政黨用的顏色」，安德里又俏皮地說，「不過業主唔係幾鐘意。」

安德里膚色黝黑，卻身藏「港式靈魂」。他自小在紅磡成長，近年在重慶大廈工作，處理難民個案，也不時遊走深水埗一帶，向露宿者派飯。這位九龍西「地膽」，露出難得的驕傲：「你問我巴士路線，我一定答到你。」

置身這貧與富交界，安德里將日常觀察，默默譜成一份關注清單；他與太太家住土瓜灣唐樓，鄰居婆婆每日踏遍逾百級樓梯，上落執紙皮，他心中有數，要關注貧窮。本港蝸居難求，他期望進入議會，可推動租金管制有寸進。

不少港人於派水事件後紛紛「懲罰」重慶大廈的食店，安德里笑言，初時大吃一驚，其後獲悉「懲罰」一字意思，大呼感動。（資料圖片）

三代紥根 一本特區護照難獲發

他三代在港紮根，廣東話說得流利，但對於伴隨多年的印度護照，始終耿耿於懷。安德里07年首次跟隨朋友申請特區護照，入境處職員劈頭就問：「識唔識唱《國歌》？」，他靈活的對答，散發「港味」：「我識唱《海闊天空》」，不過仍然無法「入閘」。

雨傘運動後，安德里下定決心入籍，但一如過往十多年，屢試屢敗，最終幾經迂迴，獲張超雄介入後，始得如願。這本藍色護照，也是個人宣示：「我係無Plan B，我係香港人， This is my city（這就是我的城市 ）。」

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當日重慶大廈外派水成為佳話，他也把港人與少數族裔振臂高呼打氣的照片印成海報，貼於牆上，也將畫面銘記於心。

「種族共融並非叫少數族裔跳舞就we connect」

自認百分百港人，安德里更渴望促成種族共融，縮窄鴻溝。「唔係政府咁樣，搞個嘉年華，叫少數族裔跳舞，官員剪綵咁就叫we connect。」小舖牆上掛有一幀相片，少數族裔與港人在重慶大廈外振臂高呼打氣，他至今仍回味無窮，「畀我的感覺就好似世界杯。」

去年10月下旬的九龍遊行前夕，民陣召集人岑子杰遭南亞裔人士襲擊，網上謠傳號召「裝修」相關少數族裔的場所，安德里與巴基斯坦裔的好友KK，留守重慶大廈門外向示威者派發樽裝水，終化解成見「we connect」。雙方不分你我的盛況，更成為攝影師捕捉的精彩瞬間。

安德里（右三）於去年10月的九龍遊行，率領重慶大廈的少數族裔友人們向示威者派發樽裝水，構成當日另類風景。（鄧詠中攝/資料圖片）

安德里帶領市民走進重慶大廈，探索他們眼中的「神秘國度」。（黃桂桂攝）

港人的熱情也不只是一剎那，派水後的周五平日，他牽頭舉辦的重慶大廈導賞團，反應出乎意料熱烈，人龍繞至附近酒店，也要「臨時拉伕」找友人幫忙帶團。港人如貫踏進大廈裡，他相信是美好開端，「平時只係會見到香港人排隊食壽司。」參與者由最初臉露緊張，到離開時笑意盈盈，非動物園式的行程發揮作用，導賞團此後也恆常舉辦，「幾十年未見過咁樣畫面。」

改變必先行動，少數族裔向是小眾議題，他決定踏足政壇，「rely someone else to make noise, why not myself？（與其要倚仗其他人發聲，為甚麼不由我發起？）」但挺身參選，最大壓力非關乎勝算，反來自內部壓力。少數族裔也有階級之分，精英上流、基層、親中派、年輕人，價值觀南轅北轍。

重申非反中 只反對差劣領導技巧

「派水」化解港人對「重慶大廈」的誤解，到訪者車如輪轉，餐廳東主們不再愁眉，緊捉他雙手道謝：「You are my angel（你是我的天使）」；老一輩則激心責難：「你哋搞到我地形象唔好。」安德里卻始終無悔。競逐立法會議席，更掀起圈內的沙塵飛揚，親中派質問挑戰，「你係咪Anti-China（反中國）？」他則從容回答，「我只係Anti-government leadership skill（反對政府領導技巧）。」暫且擺平阻力。

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首踏政治舞台，安德里零經驗，但勝在有十足抱負，關關難過關關過。參選念頭於3月萌芽，他私下找少數族裔及華裔友人問意見，結果迅速「集氣」，連帶助選團隊也成功「埋班」。選民提名未滿額，他在社交平台出帖「告急」，一傳十、十傳百，結果八方支援不分種族、也無分年齡，「有公公婆婆，帶埋自己7歲孫女，我好驚訝佢點解會知道，佢話上網睇到咯。」

選舉工程進入直路，擺街站接觸街坊，他向基層老人、新移民伸友誼之手，「揼石仔」了解民情。日前破天荒於重慶大廈開記者會宣布參選，立法會議員張超雄、融樂會創辦人王惠芬、歌手、學者跨界別、跨種族站台支持，實踐了他常掛口邊的多元化體現，「呢個就係New Hong Kong（新香港）。」

他認為自己算是民主派，參與了民主派的初選，在大混戰中作為非主流素人，可有衡量選舉贏面？他坦承勝算不大，倘有幸爆冷，「it will be a miracle（這會是個奇蹟）。」但安德里認為，投身選舉或許能啟發他人，非華裔有份競逐議席，更代表少數族裔聲音得以抬頭，是豐盛收穫，「已經當贏左。」