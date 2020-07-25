私隱專員離任在即　黄繼兒： 對個人資料被武器化感齒冷

現任私隱專員黃繼兒任期將於8月3日屆滿，政府今天（24日）刊憲，委任現任公司註冊處處長鍾麗玲擔任新任個人資料私隱專員，任期五年，9月4日起生效。 黄繼兒今日在傳媒茶敘時表示，感謝政府過去五年給予他機會參與保障私隱的工作，認為自己的工作略有成果。但他坦言，個人資料私隱專員公署「睇上嚟冇牙」，並指這是公署的先天缺陷，因為當初設計個人私隱公署的職能時，未有預計到今時今日個人資料會被武器化，或可以透過應用程序及人工智能等方式收集私隱，故此當時認為公署不需要調查權及起訴權等權力，造成公署職能及公眾期望有所落差，故此建議政府修例，希望在保障私隱的工作更快及更有效益。

黃繼兒建議政府修例，希望在保障私隱的工作更快及更有效益。 （高仲明攝）

黄繼兒又提到，去年的社會運動令他意識到原來私隱被利用的方式可以是無法預計。他稱收到約5,000宗案件有關於反修例運動中侵犯私隱的「起底」案件，有約1,400多宗經初步調查後轉介警方。他指使用個人資料應是要利便生活，促進經濟，而不應被武器化，更表示對於有受害者及其家人的資料被公開感到齒冷。

黃繼兒指使用個人資料應是要利便生活，而不應被武器化。（高仲明攝）

黃繼兒又認為，科技發展比法律更新的速度快，更有科技巨企會從中得益，故此認為只是依法辦事並不足夠，有需要在守法外培養尊重私穩的文化的倫理。他指若果商業機構能夠尊重個人私隱，消費者信任度也會提高，服務及貨品的銷售量亦會相應增高。

對於有記者被公開身份證資料，黄繼兒重申，公署會不偏不倚地依私隱條例賦予的權力及職能調查，不會因為政治取向或個人判斷而有不同執法尺度，而面對不同意見及聲音，都會勇往直前地公正執法，但該案件複雜，故此調查仍在進行中。

黃繼兒認為只是依法辦事並不足夠，有需要在守法外培養尊重私穩的文化的倫理。（高仲明攝）

黄繼兒下月離任，政府讚揚黃任內在本港及國際層面致力加強個人資料私隱的保障，貢獻良多，在他的領導下，公署的工作在多方面均有所提升，包括有效執行《私隱條例》、加強各種宣傳教育工作以加深大眾對保障個人資料私隱的認識等。他並倡導公私營機構建立保障私隱的文化，推動機構將保障個人資料的數據道德納入為企業管治的一環，政府對黃過去五年的服務表示衷心感謝。