立法會選舉｜林哲玄報名出戰醫學界　高永文撐場表支持

立法會選舉提名期將於本月周五（31 日）截止，香港醫學會前副會長林哲玄昨日（26日）宣布，將出選醫學界功能組別，挑戰爭取連任的陳沛然，並於今早（27日）到政府總部遞交提名表格。 林哲玄說，能抵受壓力才選擇參選，「勝算係市民決定，當然出嚟係有信心。」前食物及衞生局局長高永文亦有到場支持，相信對方會勇於承擔、無懼政治壓力，能維護醫學界的專業精神及底線。

林哲玄(左二)表示，參選的目標為「做實事」，指新冠病毒為醫護界的共同敵人，應趁目前仍撐得住時，放下歧見和攜手合作。（歐陽德浩攝）

林哲玄表示，參選的目標為「做實事」，指新冠病毒為醫護界的共同敵人，應趁目前仍撐得住時，放下歧見攜手合作。他指，許多私家醫生其實是「前哨部隊」，但絕少得到政府推動政策或提供物資支援，認為議會代表應爭取支援。

林又指，現時公立醫院門診取消慢性疾病患者的覆診程序，病人轉為直接取藥，指該安排未必理想。他主張應該應資助及鼓勵有需要的病人，到私家醫生取藥，短期內能舒緩公院壓力，減少交叉感染，長遠能發展基層醫療。

不抗拒向內地取經抗疫

對於近日有傳言政府請求內地助香港對抗疫情，林稱本港公、私營實驗室已「踢晒腳」，指若內地提供經驗以調整政策，為何不去參考。他又指，本港不少醫生於內地用中文執業，亦有內地畢業的學生根據程序，經醫務委員會批核成為醫生。林又稱能抵受壓力才選擇參選，「勝算係市民決定，當然出嚟係有信心。」

高永文向林哲玄說了一句「加油」，指相信他勇於承擔、無懼政治壓力，當選能維護醫學界的專業精神及底線。（歐陽德浩攝）

高永文：相信林能維護醫學界的精神和底線

前食物及衞生局局長高永文亦到場支持。他強調，醫護人員的專業精神及底線為「不可以犧牲病人利益」，不論病人背景、宗教、種族、政治立場等，亦要同等對待。

高永文又向林哲玄說了一句「加油」，指相信他勇於承擔、無懼政治壓力，當選後能維護醫學界的專業精神及底線。他呼籲，醫學界「不需要追逐選票而犧牲底線的代表」，而是能抵受政治壓力的代表。