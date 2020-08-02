多人被DQ　楊健興：北京警告民主派支持者　勿嘗試挑戰中央容忍度

香港記者協會主席楊健興在港台節目《給香港的信》中表示，過去一周內發生的3件政治事件，對《基本法》所保障的人權和自由造成嚴重損害，包括香港大學校委會通過解僱法律系副教授戴耀廷、「學生動源」四名前成員涉干犯國安法被捕，以及12名民主派被取消立法會參選資格。 楊健興認為，北京剷除反對勢力、DQ多名民主派人士，是要向其支持者警告，勿嘗試挑戰中央領導層的容忍度。

+ 3 + 2

楊健興在節目中指，港大校委會周二通過解僱戴耀廷，消息傳出後不久中聯辦即發聲明讚同校委會決定，並抨擊戴耀廷策劃一系列反政府活動，包括佔中、反修例運動以及立法會選舉「35+計劃」。楊形容，中央對戴耀廷的「妖魔化」和人身攻擊，猶如與文化大革命中對知識分子的政治批鬥，令人擔憂學術自由和大學自主權受侵蝕。

至於已解散的組織「學生動源」四名前成員被捕事件，案件涉及一個名為「創制獨立黨」的團體，該團體上周在facebook專頁上載成立宣言，表明主張港獨。楊健興認為，如非因為這次逮捕，很少人會注意到該團體的成立及主張。

大規模DQ 楊：警告民主派勿挑戰中央領導層

提到12名民主派被取消參選立法會資格，楊健興認為是「政治清洗」，亦是立法會選舉有史以來遭受的最大打擊。他指被DQ的人士比外界預期多，其目的是向民主派及其支持者發出嚴厲的警告，不要嘗試挑戰中共領導層的容忍度。