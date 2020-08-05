回應英國國會報告　港府：制裁理由沒實質證據

英國國會跨黨派香港小組（APPG）昨日（4日）發表報告，引述數名證人及超過1,000份證手據，指港府無遵守國際法及《中英聯合聲明》之中，保護人道救援工作者的保證。 港府今日（5日）回應表示強烈不滿及反對，認為報告內容偏頗，又指報告內容來自聲稱不具名或匿名人士提供的資料，對香港提出的所謂制裁的理由沒有實質證據。

英國報告引述證人作供，指去年反修例運動期間，警方針對人道救援者，包括截查、長期扣留，又稱他任為假醫護，認為情況普遍，亦有義務急救員被催淚彈等射中。

特區政府回應稱，香港警方是專業的執法機關。警方有法定職責採取合法措施，以拘捕一切可合法拘捕而又有足夠理由予以拘捕的人，不論其背景、聯繫、政治立場、職業等。警方十分重視公眾活動在場人士（包括示威者、被捕人士、醫護人員等）的安全和福祉，不會阻礙任何真正的救援工作。警方一直並繼續會盡力協助救護車和醫療人員為在場有需要的人士提供服務，同時亦須考慮現場環境，以及安全和保安情況。警方的一般做法是安排香港消防處的救護員在安全情況下治理有需要的人。如有被捕人士當場受傷或在拘捕過程中受傷，會獲安排直接送往醫院治理。此外，大部分警務人員都受過急救知識和技巧的專業訓練。有需要時，警務人員亦會即時照顧傷者並為他們安排進一步治理。

反修例事件，由6月9日69遊行到9月正式撤回修例大事回顧↓

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對於急救人員被針對的指控，港府表示警方遇到一些並無任何專業訓練或資格的自稱「急救員」，亦有情報顯示暴徒會穿着反光背心冒充急救員，以逃避法律責任。警方必須謹慎核實這些自稱為「急救員」的資格，又指警方有嚴格的武力使用指引，而有關指引與國際人權的規範和標準一致。

報告亦提到《港區國安法》，港府指是偏頗論述，對此表達強烈不滿，並敦促其他國家停止一切政治操作和干預。