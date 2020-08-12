港版國安法｜日本跨黨派抗議周庭等被捕　港府批言論偏頗感遺憾

警方日前以涉嫌違反《港區國安法》為由，拘捕前香港眾志成員周庭及壹傳媒創辦人黎智英等人，日本跨黨派國會議員組成的「對中政策相關國會議員聯盟」今日（12日）舉行緊急記者會，並發表抗議聲明。 聲明提到，《港區國安法》已生效一個多月，港府打壓市民及媒體，企圖擊潰民主運動，對於這種蹂躪思想、言論、集會結社自由，及新聞自由與知情權等基本人權的行為，是近代民主國際社會所不能容許，因此要對中共及港府提出強烈抗議。聲明又抗議港府將立法會選舉延遲一年，促請當局恢復被取消資格的民主派候選人的參選資格。 政府晚上發稿指，對「日本跨黨派聯盟」發表錯誤及不恰當評論，表示極度遺憾，並作出嚴正反駁，以正視聽。

+ 2

政府發言人表示，訂立《香港國安法》是為堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。《香港國安法》只針對四類危害國家安全的行為和活動，「對絕大多數奉公守法的香港居民，包括海外投資者，沒有任何影響。」

發言人說，《香港國安法》明確規定香港特區依法保護居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威等的權利和自由。但對於涉嫌危害國家安全罪的犯罪行為，特區政府執法部門定當依法嚴肅處理。

發言人強調，《基本法》明確規定香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉，而香港特區擁有獨立的司法權和終審權，「自回歸以來，香港的法治和司法獨立評級備受國際推崇。」

發言人：任何人犯法不論身分或背景 都要面對法律制裁

政府發言人強調，特區政府尊重法治，不評論個別案件的細節，但必須指出，無人可以凌駕法律。任何人犯法，不論其身分或背景，都要面對法律制裁。而任何有關搜證的申請及行動，警方均按案件的調查需要和相關法律及程序進行，完全合法、合理。

在立法會選舉上，發言人說，港府亦已多次強調，由於新一波2019冠狀病毒病疫情已導致驚人的確診個案及死亡數字，為了保障公眾健康和所有已登記選民的投票權，有必要押後2020年立法會換屆選舉，強調特區政府一直密切注視疫情的發展，在盡量接近選舉，即距離選舉的36日前（7月31日），才宣布押後立法會選舉這個艱難但亦是必須的決定。透過全國人民代表大會常務委員會於8月11日作出的決定，現屆立法會將繼續履行職責，不少於一年，直至第七屆立法會任期開始為止。

敦促聯盟成員以客觀持平態度處理兩地關係

政府發言人表示，特區政府知悉「日本跨黨派聯盟」是由30位日本國會議員以《香港國安法》為藉口於本年7月29日成立的小組，「特區政府對部分日本政客在欠缺對『一國兩制』的充分了解和事實根據下，以偏頗言論干涉中國內政及香港特區事務表示非常失望」，並敦促「日本跨黨派聯盟」成員以客觀持平態度處理兩地的關係。