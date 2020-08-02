政府擬推大灣區投票　岑子杰質疑違「通常居住」規定：傳媒難監察

政府宣布押後立法會選舉一年，全國人大常委譚耀宗今天（2日）建議，未來一年政府可在多方面改善選舉機制，例如設長者關愛隊、於大灣區城市一些重要地點設票站等。 民陣召集人、社民連沙田區議員岑子杰接受查詢時表示，居住在大灣區的港人不符合法例就「通常居住於香港」的規定，若有關建議最終落實，將完全動搖國際社會對香港選舉制度僅餘的信心。

岑子杰指，在內地設票站會出現監察問題。（盧翊銘攝）

內地設票站將衍生監察問題

岑子杰指出，法例規定只有「通常居住於香港」的香港人才能在立法會選舉投票，形容這是非常重要的法例規定。對於譚耀宗的建議，岑子杰反問為何只放寬至大灣區，為何不包括長居於加拿大、美國的港人，「點解只係大灣區？點解唔包埋加拿大？（美加）大把香港人啦係咪？（建制派）完全得唔到一致標準，點解長期住喺大灣區可以投票，長期住喺台灣唔可以投票，長期住喺加拿大唔可以投票？」

岑子杰又指，在內地設票站會出現監察問題，他指在香港有足夠傳媒監察選舉和投票過程，惟傳媒在內地的監察政府能力非常弱，若在內地設票站，只會動搖國際對香港選舉制度的信心。

外界關注延任現屆立法會議員的安排，譚耀宗今天提到四名被DQ的現任議員，身份「有啲尷尬」，他認為人大常委會在決定時，會全面考慮實際情況及相關影響。岑子杰認為，譚耀宗的說法是「擺明想攞埋佢哋（四名現任議員）命啦」，進而令泛民失去三分一否決權，屆時所有法例和議事規則「點改都得」，令民主派無力回天，形容政府這個政治路線圖已非常清晰。

民協深水埗區議員何啟明認為，法例已非常清楚地列明，投票人必須是在香港經常居住。（盧翊銘攝）

民協深水埗區議員何啟明認為，法例已非常清楚列明，投票人必須是在香港經常居住，在香港沒有經常住址則不能投票，又反問大灣區選民是否意指新設「新界以北」選區。何啟明形容譚耀宗的說法「鬼拍後尾枕」，反問其說法是否意指建制派過往安排長居內地的港人回港投票，是違犯法例。

原出戰九龍西的潘焯鴻亦反對有關做法，他批評有關建議「無道理」，指法例規定並非通常居住於香港人，根本無權投票。他又指，若放寬投票門檻要長居大灣區的居民，反問是否居住在美國、加拿大等港人是可以返港投票。