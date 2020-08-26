林卓廷、許智峯被捕　何君堯歡迎拘捕行動：正義會遲來但不會缺席

民主黨立法會議員林卓廷及許智峯清晨遭警方拘捕，指他們去年7月6日於屯門公園事件中涉企圖妨礙司法公正、不誠實意圖取用電腦及刑事毁壞；當中林卓廷被指7.21涉及暴動罪。 在721事件被拍攝到與白衣人握手的立法會議員何君堯今（26日）會見傳媒，對於林卓廷和許智峯被捕，他形容「正義可能會遲來但不會缺席」，對警方調查後採取合乎大眾期望的行動表示歡迎，但認為不應再談論案件的詳細情況。 至於會否擔心自己被捕，何君堯指清者自清，他又稱擔心社會再用這樣的風氣治理香港，社會會一沉百踩，不會看到光明。不過何君堯強調，今早的拘捕事件就是「遲來的春天」。

在721事件被拍攝到與白衣人握手的立法會議員何君堯表示，對於林卓廷和許智峯被捕，他形容「正義可能會遲來但不會缺席」，但認為不應再談論案件的詳細情況。(羅君豪攝)

何君堯又指，民主黨立法會議員今早批評警方本末例置，黑白不分，是以政治說話企圖干擾司法公正，對此感憤怒。

對於民主黨批評政府的拘捕行為不能修補社會撕裂，何君堯反指泛民一直高呼攬炒，爭取35+議會過半等，是一廂情願地撕裂，「如果傷口裏面有壞死嘅組織，唔會就咁縫紉返個傷口，必需要經過手術將腐敗嘅組織去除，如果唔係會成個身體感染，唔係要修補而係要收拾。」

何君堯批司法系統「荷爾蒙失調」

被問到有否協助警方調查事件，何君堯稱曾協助警方錄口供，亦有寫信、寫文章等。對於民主黨批評警方濫捕，何君堯否認説法，「你哋自己講有200萬上街嘛，宜家先至拉得9000人。」

另外何君堯批評司法系統「荷爾蒙失調」，質疑量刑差別大，認為部分案件罪有應得卻被輕輕放過。他強調對新任的首席大法官寄予厚望，應正視和檢視量刑指引。