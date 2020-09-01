國安法｜周庭明首報到稱感非常不安：若被起訴將面對以年計還押

周庭月初被警方以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪拘捕，今天（1日）將會首次到大埔警署報到。周庭31日晚上在社交網站表示，若明天被起訴，便很有可能會面對以年計的還押，又指「現時心情非常不安」。

去年眾志助登《日經》廣告為其中一項證物

周庭在facebook表示，明天下午將會到大埔警署報到，若明天被起訴，就很有可能會面對以年計的還押，「更不要談若被定罪的後果了」。她坦言感到非常不安，「就算我不斷跟自己說『沒事的』，心裏還是想像著那1%的恐怖」，又說：「好人一生平安 ，但願我是個好人。」

另外，周庭今天撰文談到被警察捕後的一些細節，她指數天前《法新社》報道指，警方在搜查壹傳媒的當日，亦有持手令到日本«日經新聞»的香港辦公室進行調查，原因是去年反送中時的全球登報運動中，一則刊登於日經新聞的廣告。周庭透露，當天她在大埔警署落口供時，警方曾向她展示了不同證物和證據，其中包括一則在2019年於《日經》刊登的廣告。

周庭表示，暫時無人知道警方在日經新聞的香港辦公室調查了甚麼，亦不知道日經新聞又提供了甚麼資料，不過她指事件顯示《國安法》不但影響本地傳媒，也是對在香港採訪的外國媒體構成威脅，「因為警方可以隨時以國家安全為由申請手令，搜查任何媒體的辦公室，甚至可以禁止外媒記者入境。」

去年8月，網民發起全球登報行動，於13個國家、18份報章刊登廣告，向全世界繼續表明香港人對自由民主的堅持，當中香港眾志借出了名義，為網民在《日經》刊登廣告，眾志當時表示廣告統籌、內容全由網民自發處理。

去年８月，香港眾志借出了名義，為網民在《日經》刊登廣告，廣告統籌、內容全由網民自發處理。