民研：68%受訪者同意盡快舉行立法會選舉　較多認為應一天內完成

香港民研今（4日）發布最新一期「我們香港人」調查報告，調查於8月31至9月3日以網上問卷形式進行，總受訪人數為14,691名市民。 結果顯示，68%受訪者認為，政府應盡快重新舉行立法會選舉，只有27%認為不應盡快舉行選舉；當中35%受訪者認為，應照常於一天內完成，只有5%受訪者認為應分開數天進行。

陳家洛分析指，數據顯示，民意明顯傾向盡快舉行第七屆立法會選舉，促港府正視民意，又批評押後選舉的決定沒有民意授權。（陳綽嵐攝）

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛分析指，數據顯示，民意明顯傾向盡快舉行第七屆立法會選舉，促港府正視民意，又批評押後選舉的決定沒有民意授權。

陳家洛續指，政府以其他國家如新西蘭押後選舉作例，做法誤導市民，並指新西蘭只是押後選舉4星期，決定亦有參考科學家、醫生、選管會等專家意見，惟林鄭政府沒有，只是偏聽部分建制派議員的建議。陳家洛質疑，現時政府否定三權分立，強調港府一直都以行政主導，做法劍指司法機構，以公權威嚇司法機構緊急法違憲裁決一事，如裁定違憲或被指企圖否定政府行政主導的地位。

對於只有5%受訪者表示可就疫情而分開數天進行選舉，陳家洛指做法須要求政府修例，包括改變監票制度等選舉流程，做法費時，認為如果有數據證明疫情穩定，政府應考慮盡快進行選舉。