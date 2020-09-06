檢測中心巧遇聶德權　蔡堅當值兩天助採樣：唔想被人指責反中亂港

曾多次批評特首林鄭月娥、認為無需引入內地醫護到港的醫學會會長蔡堅，昨日起（5日）一連兩日到東啟德體育館檢測中心，擔任助理組長協助全民檢測工作。公務員事務局局長聶德權今日在Facebook發文，指今早在檢測中心遇上蔡堅，非常感謝他對檢測計劃的支持。 蔡堅接受《香港01》查詢時表示，參與檢測工作是希望體驗並了解檢測流程和過程，又笑言：「因為唔想被人指責話反中亂港」。

73歲的蔡堅於昨天和今天於東啟德體育館檢測中心擔任助理組長，當值共12小時。（聶德權facebook）

約100萬登記檢測 蔡堅：市民不信任政府

73歲的蔡堅昨日和今日於東啟德體育館檢測中心擔任助理組長，當值共12小時。政府推出全民檢測計劃後，蔡堅獲食衞局及公務員事務局邀請，代表醫學會出席會議，邀請私人醫生協助檢測工作。

蔡堅接受查詢時解釋，政府推動全民檢測期間，自己亦就部分細節表達意見，因此希望親身體驗檢測流程，「由一開頭開始講（政府計劃全民檢測）、到今日做到尾，都想檢測做成點、過程係咪順利」。蔡堅表示，參與協調工作亦因「唔想畀人指責話反中亂港」。他坦言自己已經73歲，參與檢測工作屬高風險，但仍希望能參與其中。

截至昨晚（5日）10時，於網上登記參與普及計劃的市民為107萬。蔡堅表示，數字與他當初預計相若，他進一步剖析檢測人數不足的原因，他認為當中原因是政府籌備工作太趕急、政府無法說服市民參與、市民對政府不信任，以及「幫政府嘅政黨」支持度不足。

除了醫生和註冊護士外，政府亦招募了大量醫科生、藥劑師等人員參與採樣工作，蔡堅指這些人員經過訓練後，採樣工作「做得相當高水平」，令他非常欣賞。

現時確診數字有所回落，蔡堅認為，經濟上有需要放寬限聚令等防疫措施，至於是否重啟立法會選舉，他認為這是政治問題。

蔡堅認為，經濟上有需要放寬限聚令等防疫措施，至於是否重啟立法會選舉，他認為這是政治問題。（羅君豪攝/資料圖片）

聶德權遇蔡堅：非常感謝他支持

負責檢測計劃的公務員事務局局長聶德權在Facebook發文，指今早在東啟德體育館檢測中心遇上蔡堅，指他昨天下午當值過後，今天一早又過來幫忙，非常感謝他對普及社區檢測計劃的支持。聶德權引述蔡堅指，是次計劃是個好經驗，為日後防疫工作的具體操作做好應變準備，「知道做起來時，哪些地區採樣需求大些，要怎安排....」

蔡堅過往多次發表批評政府言論，曾被建制媒體標籤為「黑醫」、「排內上腦」。今年7月，保安局公布2月至5月獲豁免強制檢疫入境人士達20.9萬人，蔡堅被問到香港檢測率低於澳門、新加坡等鄰近地區，蔡以4字：「特首唔同」，此言論在網上瘋傳，有網民大讚他「神回應」。

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