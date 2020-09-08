浸大校長錢大康：自由和責任並存　大學絕不容忍仇恨言論及誹謗

香港浸會大學校長錢大康今日在（8日）網上舉行「第65屆開學典禮」，他在致辭時提到，學術自由及院校自主，稱兩者都受到基本法明確保障。同時錢大康指，所有自由均受到一定制約，例如受法律及人類基本道德所規範，強調大學絕不容忍任何仇恨言論及誹謗行為。 錢大康指，浸大為學生提供自由的學習環境，而自由和責任同時並存，「你不能夠只在兩者選擇其一，亦必須尊重其他人擁有同等的權利。你有責任捍衛其他人抱有不同意見的自由。最重要的是，你必須對自己選擇表達意見的方式，承擔責任和後果。」

浸會大學新學年的開學典禮因應疫情，改於網上舉行。（資料圖片）

浸會大學的開學典禮今年因為疫情而改於網上進行，錢大康向新生致辭時指出，人類互動愈來愈多以網上形式，並配合人工智能進行，又說現時全球各地的教學大規模在網上進行，預期在疫情過後，有相當部份的教學活動將繼續永久性地跨越時空，在網上進行。

錢大康指，網上教學遇到不少挑戰，但他在浸大的同事設計出新穎的解決方案，不單為取代傳統的面授教學，更引進能夠把教與學帶進全新層次的創新方法，激發新視野。他又指，希望啟發大家隨時隨地、不受任何限制地以想像力去探究、創作、合作和學習。