全民檢測︳鄧萃雯ig貼檢測照被圍插　學者：民粹邁向威權主義

藝人鄧萃雯昨日（12日）在社交媒體instagram上載她參與「全民檢測」的圖片，形容檢測過程「快靚正」，指「愛香港就會負上最基本的公民責任」。她強調「想驗就去驗」，自己並無呼籲其他人檢驗，「你有你講我有我講才是自由呀」，更反問「為何只能容許一種聲音」。不過鄧的舉動依然引來圍攻，遭反對全民檢測的網民「洗版式」炮轟，部分更稱是其粉絲，但以後和她「說拜拜」。 戰略研究學者袁彌昌分析，類似的情況不單止出現在香港「黃藍」陣營，更是全球民粹主義推向威權主義的象徵。他擔憂，社會長遠一旦發展至威權主義，屆時相對保守的聲音會在話語權上敗退，「萬一主流價值不再出聲，空間遲早會被吞併。」

袁彌昌認為本港民粹主義問題嚴重，認為如果檢測是在5至10年前推出，港人的態度會大有不同 :「做就做，唔做就唔做」。（資料圖片）

鄧萃雯在instagram的帖文昨日刊登後，惹來不少留言批評，不過今日帖文下只有一句留言，當中提到「unfollow了 byebye」。鄧萃雯亦坦言刪去了不少留言，在文末以hashtag表示「罵我的評論我自己看就夠不想製造污染或讓人不安」，並質疑指「為何只能容許一種聲音」，強調「意見不同都可以和平共處才可貴」。

袁彌昌接受《香港01》查詢時分析指，香港所謂「黃藍」區分，在外國其實是民粹的表現，並舉例指美國有民主黨與共和黨支持者之分，更一度能夠以國民有否戴口罩，區分是否美國總統特朗普的支持者。袁相信目前本港的民粹主義問題已達嚴重地步，如果檢測是在5至10年前推出，港人的態度會大有不同 :「做就做，唔做就唔做」。

對於全民檢測計劃的利弊，袁彌昌指早已預料香港的參與率不會達到8至9成之高，但認為現時約160多萬人已登記（政府最新數字為171.9萬人），檢測能力亦只是僅僅能夠應付的水平，算是「歪打正着」，而比較值得詬病之處，或者是計劃最終花費多少，但坊間傳出檢測會「竊取港人基因」等指控，則已超出常理。

民粹演變至威權主義 不再接受多元聲音

袁指，民粹主義作為戰術相當成功，而除了建制派、親政府陣營之外，本港民主派亦出現威權主義（authoritarianism），有不再接受多元聲音、價值的傾向，憂慮社會長遠而言會發展至此，屆時相對保守的聲音會在話語權上敗退，「一旦主流價值不再出聲，空間遲早會被吞併。」

袁彌昌分析，民粹支持者有意將精英分子等意見與他們不同的人打撃，將言語「恐怖化」（terrorize language），並令基本原理都開始扭曲，表面上只是不容許不同的意見，但深層影響將令「講道理」的部分話語空間亦減少，最終才令如特朗普等威權主義者有機可乘。他擔憂香港繼續下去，最終亦會因而失去原來的核心價值。