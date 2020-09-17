專訪│胡志偉：議會戰線可起槓桿作用　民主派團結就是真正的破局

立法會延任一年，民主黨、公民黨、張超雄、毛孟靜及邵家臻等15名議員將透過民調，決定是否留任。其中民主黨已表明傾向留守議會陣線，相信在國際戰線及街頭戰線受限之下，更有需要延續議會戰線，發揮「槓桿作用」，但民主黨主席胡志偉接受《香港01》專訪時亦指出，相信由支持者在充分理解理據後，協助作出去或留判定，長遠有助減低民主派的內部矛盾。 對於抗爭派希望成為主流，其後要求全撤立法會，爭取破局（打破當前政治困局），胡志偉強調，泛民本已服膺於民主派初選，並力求奪取立法會「35+」議席，但最終不能「破局」，並非傳統泛民從中作梗，而是因為政府突然押後選舉。他認為，最重要是民主派能接納「以同一套方式面對暴政」，將有限力量集中，認為「這就是真正破局」。

胡志偉表示，大部分泛民都認為留在議會有實際意義，至少可拖住大白象工程。他認為議會抗爭是三條戰線中的一個重要部分，街頭抗爭、國際戰線及議會戰線各有功能互補，「如無端放棄議會戰線的工具，對整個運動有好處？還是進一步削弱我們的力量呢？」胡認為，留在議會的作用，可為另外兩條戰線發揮槓桿作用。

前香港眾志羅冠聰曾撰文指，大眾已習慣透過冒險來尋找破局的可能，例如去年攻入立法會，最終奠下反修例訴求的根基。時至今日，泛民主留，是否因為對全撤立法會仍欠想像力？胡志偉指，去留永遠都有爭議，很多事都難以預先想像，但亦有不少事已能想像，就是「建制派及特區政府已磨刀霍霍，包括準備在立法會選舉中讓身處大灣區的香港選民投票、推出「健康碼」等。他認為未來一年如果留在議會，可以讓社會有較多空間作出回應。

「你說我們退出議會，就會起到很大作用，會震撼國際戰線，會得到國際社會的支援……我只能說，這是判斷問題。你可以有此判斷，我們可以有不同的判斷，但現階段作何判斷也好，大家都可見到當前的國際社會，在處理中共的立場上，重點已放在南海、台灣、中美間的大國角力上，香港在這個時刻做多件事，會否根本上影響（北京的）現有行為？放棄後衍生的後遺症是否我們可承擔得到？」胡志偉相信，各方都會考慮上述條件，而目前國際戰線及街頭戰線都受客觀形勢所限制，所以應更加小心翼翼，讓香港在中美鬥爭中繼續保存其價值。

是否「總辭」引出傳統泛民及年輕的本土和抗爭派決裂的嚴重危機，雙方分歧未能收窄。(資料圖片/李澤彤攝) 望泛民本土矛盾以民調減至最少 「認清政府才是對手」 胡志偉承認，傳統民主派與抗爭派間有矛盾，但一直無找方法解結，而民調正是解決矛盾的方法之一，因為以往各說各話，沒有裁斷的機制，才令內部矛盾存在。胡認為，當前要務是呼籲民主派「認清中共、港府、建制派才是對手」，否則以鬆散的政治力量，面對資源豐富的警政系統，自然會一直通於下風，繼而令民主運動的群眾產生無力感，離開積極抗爭力量。 對於抗爭派希望爭取「破局」(打破當前困局)，胡志偉指，抗爭派曾考慮議會之路，希望藉此逼使政府面對民意，而傳統泛民亦接受民主派初選，願意遵從結果，「到最後，造成不能破局的，並非我們（泛民），而是政府不舉行選舉。」他指，傳統民主派在事件上有重要的大局觀，即使大家意見或有分歧，仍服膺於整體如何「面對暴政」的大前題上，最重要是大家「接納一套方式面對暴政」，將有限力量集中面對當前局面。他說：「這就是真正破局」。

倡辯論風氣推入群眾 防北京分化

胡志偉相信，民主派支持者不少都信服於理性辯論，認為應將辯論的風氣推入群眾，讓群眾掌握所有訊息，透過溝通、交流，將內部矛盾減到最少，「才有本錢對抗中共分化的策略」。他補充，泛民與抗爭派政治上統一性大，但在社會政策分歧不少，而抗爭派有時更將民生議題扣連為「民主派必須團結一致」的情境。「我自己有保留。公共政策討論，各種不同論述都可以有完整的理據，但在政治目標上，大家應高度聚焦。」胡志偉相信，公共政策上，有兩點能尋求共識聚焦：不再讓政府膨脹、擴權；法律上，如有風險影響到人身自由，民主派亦應一起向社會表達。他相信，這兩點可成為民主派不同光譜收窄分歧之道。

傳統泛民曾被抗爭派質疑，在反修例運動中表現投入、改變路線只是為了政治利益。胡志偉反駁指，民主黨自修例開始時，已判斷該行為拆毀中港區隔的防火牆，有如葬送一國兩制，故一直提出批評，當民陣示威只有一萬多人參與時，他們亦清楚表達此信念，從無因為參與者少而放棄，亦無因為民意改變自己。「任何政治組織，當有政治事件衝撃其信念基礎或底線時，你一定會反撃的，所以在整場運動中，你會見到我們每人都如此投入，否則可能會見到我們沒有隊形。」

2020年，仍信民主回歸？

民主黨的在網頁上列出的基本信念，包括支持香港回歸中國，支持回歸後實行一國兩制、高度自治及港人民主治港。時至今日，「民主回歸」是否仍是民主黨的核心價值？胡志偉指，香港人一直重視一國兩制的實踐，並考慮基本法是否符合港人利益，但港府及中央在反修例事件中，不但沒有解開政府與市民間的矛盾，更變本加厲，「縱容警暴問題，透過國安法引入內地法律觀點，以至由特首挑選法官等，將大家眼中的一國兩制摧毀」。

胡志偉表示，民主黨與香港市民追尋的東西一致，「不是好像今日全面管治權在香港全面落實的情況」。他解釋，回歸時港人及國際社會都曾對北京有所想像，「但中央政府背信棄義」，例如「0708雙普選」亦早已石沉大海等，引致市民的不信任，「既然承諾沒被兌現，誰也會反特區政府，誰也會對中央政府投下不信任的一票。」