行會非官守成員評分　葉劉居首位　5成人無認知

香港民意研究所民於八月底至九月初由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，分兩階段成功訪問了508和500名香港居民，了解市民對行政會議非官守成員的認知和評分。 新民黨主席葉劉淑儀的認知度和評分為眾多行會成員之首，首階段獲34%受訪者提名，認知率高達98.4%，評分為31分。行會召集人陳智思的評分為29.5分，排名第二，惟其評分創2005年有紀錄以來新低。另外，有55%首階段受訪者對行會非官守成員沒有認知，11%受訪者錯誤說出行會非官守成員。 理大應用社會科學系專任講師譚建元分析指出，結果反映市民不了解行會成員的角色、功能和組成，認為政府應加強市民與行會成員的接觸和溝通。

香港民意研究所民於八月底至九月初進行隨機抽樣電話訪問，了解市民對行政會議非官守成員的認知和評分。（鄭子峰攝）

首階段調查為提名調查，最多被訪者提及的議員是葉劉淑儀、陳智思和湯家驊，提名比率分別為34%、15%及14%。張宇人、葉國謙、林正財和任志剛，提名比率分別為7%、5%、4%及4%。11%錯誤回答行政會議非官守議員名字，55%則表示未有認知。

葉劉淑儀為最高評分的行會非官守成員，得分31.0分；排第二位的是陳智思，評分為29.5分；位列第三至第五位的是湯家驊、葉國謙及張宇人，評分分別為26.8、26.7及26.6分，其中陳智思的評分創其2005年有紀錄以來新低。

行會非官守成員調查每半年舉行一次，在反修例運動爆發前的一次調查，任志剛以58.1分居於首位，陳智思和葉劉淑儀分別第二位和第三位，評分為52.8分和48.3分。

理大應用社會科學系專任講師譚建元分析指出，結果反映市民不了解行會成員的角色、功能和組成，認為政府應加強市民與行會成員的接觸和溝通。（鄭子峰攝）

譚建元指出，行會作為政府智囊和香港決策最高的團體，認受性和認知度卻非常低，令人質疑行會訂立的政策和方針是否切立香港的需要。譚建元分析指，葉劉評分高是源於她常於傳媒曝光和表態，陳智思、湯家驊的認知度較高，是因其本身的知名度，但市民是否了解其行會角色和是否行會成員則另作別論。譚建元認為，結果反映市民不了解行會成員的角色、功能和組成，認為政府應加強市民與行會成員的接觸和溝通。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀形容，行會成員的評分猶如斷崖式下降。研究所副行政總裁鍾劍華指，過往港人在港英年代對行政局的成員非常熟悉，惟現在市民卻對行會成員認知非常低，形容如同笑話。