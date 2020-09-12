林超英再狙擊張宇人　今去信特首要求撤回行會職務　向官員道歉

立法會飲食界議員張宇人日前表示，酒吧、卡拉OK及夜總會未可重開，逾萬員工需停業，直斥政府的「張弛有度」策略，『張』就全部停晒」，做法不當。他又斥「大家唔好扮專家」，反問「吸空氣都有菌啦，唔吸呀？」，批評衞生防護中心傳染病處主任張竹君等醫生「無人識計風險」。 前香港天文台台長林超英前晚（10日）於社交網站批評張宇人言詞「囂張無禮」，認為他作為行政會議成員，竟然「公開拆政府的台」，應立即離開行會，並向公務員隊伍道歉。林超英今（12日）正式就此事去信行政長官林鄭月娥，要求立即撤銷其行會成員的職務。《香港01》正就此向特首辦查詢。

林超英批張宇人多次口出狂言 「拆政府的台」

林超英在信中表示，張宇人在多個場合以放肆的語言批評政府施政和侮辱官員，抗疫期間只顧自身業界利益，言行與行會成員身份絕不匹配。

他又批評，張宇人對行政體系毫無經驗，多次口出狂言，對官員和公務員作出毫無根據的批評，近日甚至說醫生不懂風險，認為他的行為破壞行會形象，打擊公務員士氣，「拆政府的台」。

林超英表示，若張宇人喜歡侮辱政府和官員，則不應留任行會，希望林鄭立即撤銷張宇人的行會職務，並指導他向官員和公務員道歉。

▼多圖看清廿蚊張火爆言論▼

林超英其後再在Facebook發帖指，行政會議是行政長官以下的最高行政機構，「香港政府」一詞除了行政長官就是行政會議。行政會議實行集體負責制，行政會議網頁表明，「行政會議成員均以個人身分提出意見，但行政會議所有決議均屬集體決議」，成員一則不能以行業代表身分提意見，二則所有決議均屬集體決議，會外不得強調與自己無關卸責，不能說自己不同意議決，不能批評「政府」，因為他自己就是政府一部份，「如果硬是要講就要辭職，道理顯淺」。

林超英強調，「張宇人犯了規，再不是政府可靠伙伴，必須承擔後果」。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼