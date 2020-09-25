警員拍攝許智峯「收錢示威」片段　甘乃威：警察投訴課已立案調查

民主黨中西區區議會主席鄭麗琼於今年3月遭警方以涉嫌「煽動謠言罪」拘捕。當日網上有片段流出，民主黨中西區區議員甘乃威於鄭麗琼被扣押的葵涌警署外，將一筆現金交給黨友許智峯。片段流出後，有建制派批評許智峯「收錢示威」，民建聯成員，前中西區區議員陳學鋒於個人專頁中指「許智峯，示威完收錢都唔好咁揚啦！」事後民主黨於社交網站澄清，指當日警方突然將鄭麗琼的保釋金加碼，許智峯其後帶了一筆現金用作付保釋金之用，片段影到的是甘乃威將多出的現金交還給許智峯的畫面。

民主黨當時亦於在社交平台貼出照片，照片疑似拍攝到當時有兩名警員在警署以高角度拍攝，疑似是該片段的拍攝者。甘乃威今日（25日）發文指，收到了警察投訴課來電，表示警察投訴課已經立案調查，個案界定為須向監警會滙報個案，投訴課會從涉嫌有警務人員行為失當罪的方向進行調查。