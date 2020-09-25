警員拍攝許智峯「收錢示威」片段　甘乃威：警察投訴課已立案調查

撰文：劉錦華
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民主黨中西區區議會主席鄭麗琼於今年3月遭警方以涉嫌「煽動謠言罪」拘捕。當日網上有片段流出，民主黨中西區區議員甘乃威於鄭麗琼被扣押的葵涌警署外，將一筆現金交給黨友許智峯。片段流出後，有建制派批評許智峯「收錢示威」，民建聯成員，前中西區區議員陳學鋒於個人專頁中指「許智峯，示威完收錢都唔好咁揚啦！」事後民主黨於社交網站澄清，指當日警方突然將鄭麗琼的保釋金加碼，許智峯其後帶了一筆現金用作付保釋金之用，片段影到的是甘乃威將多出的現金交還給許智峯的畫面。
民主黨當時亦於在社交平台貼出照片，照片疑似拍攝到當時有兩名警員在警署以高角度拍攝，疑似是該片段的拍攝者。甘乃威今日（25日）發文指，收到了警察投訴課來電，表示警察投訴課已經立案調查，個案界定為須向監警會滙報個案，投訴課會從涉嫌有警務人員行為失當罪的方向進行調查。
民主黨當時在社交平台貼出照片，照片疑似拍攝到當時有兩名警員在警署以高角度拍攝，疑似是該片段的拍攝者。（民主黨Facebook）
中西區區議會主席、民主黨鄭麗琼當日深夜遭警方拘捕，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9條及第10條下的「作出具煽動意圖作為」罪，是回歸以來首次引用煽動罪，警方被質疑以殖民地「惡法」拘控民主派人士。
《刑事罪行條例》第10條列明，任何人作出或企圖作出煽動意圖作為、發表煽動文字、刊發煽動刊物等，均可判處罰款5,000元及監禁兩年。至於何謂「煽動意圖」，第9條提到包括「憎恨或藐視女皇陛下本人」、「引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」、「煽惑他人使用暴力」、「慫使他人不守法或不服從合法命令」等。