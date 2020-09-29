林鄭民望微跌至27.5分　陳家洛：三輪抗疫基金「財散無人安樂」

香港民意研究所今日（29日）公布最新特首及政府民望，特首林鄭月娥最新民望評分為27.5分，較9月初調查下跌0.5分，其最新支持率為17%，反對率為71%，民望淨值為負53個百分點，全部數字與半個月前分別不大。 浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛指，在訂立《港區國安法》後，林鄭民望繼續負評及「沉底」，又形容政府在推出三輪抗疫基金後，「財散無人安樂」。他認為，林鄭的民望低迷反映「她連建制派的四成基本盤都拿不到」，批評林鄭政府才是真正「攬炒」的源頭。

香港民意研究所今日（29日）公布最新特首及政府民望，特首林鄭月娥最新民望評分為27.5分，較9月初調查下跌0.5分，其最新支持率為17%，反對率為71%，民望淨值為負53個百分點。(盧翊銘攝)

特區政府民望方面，最新滿意率為17%，不滿率為63%，滿意率淨值為負46個百分點，與一個月前無大分別。信任程度方面，最新的信任比率為27%，不信任比率為55%，信任淨值為負28個百分點，數字與上個月比較分別不大。至於市民對現時民生、經濟及政治狀況的滿意程度，最新滿意率分別為13%、12%及9%，而滿意淨值就分別為負51、負57及負65個百分點。

鍾庭耀：延任民調反映選民希望議員自行作政治決定

香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀表示，今早已交代有關民主派延任民調結果，對於自稱為15名民主派議員支持者中，支持留任及離任的都不過半，他個人認為，15名議員本希望要取得民意授權助決定延任，但結果反映選民希望議員自行作政治決定。

鍾庭耀又說，民調發現一個頗有趣的結果，就是自稱為建制派支持者中，有73%支持民主派離任；自稱中間派支持者有54.4%支持離任；而傾向民主派的支持者中，則有48.1%支持民主派離任，顯示「越傾向建制派人士，就越想民主派離開」。