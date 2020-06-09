4名新上任局長民望下滑　學者：政府問責班子重組未見提振作用

反修例風波以來，政府民望持續低迷，香港民意研究所今日（9日）公布最新一輪的調查結果，所有問責官員的支持率淨值維持負值，其中涉及文憑試歷史科爭議的教育局局長楊潤雄、出手救亡海洋公園的商經局局長邱騰華等，民望淨值大幅下滑。有學者認為，市民對政府的不滿，已隨着不同的政策爭議蔓延至相關的政策局長。

恒生大學傳播學院副教授陳智傑認為，調查反映反修例一周年之際，官員支持度持續低迷，更隨着不同的政策爭議蔓延至相關的政策局長。（翟睿敏攝）

民研於6月1日至4日，對1,002名市民進行電話訪問。調查發現，特首林鄭娥最新的評分為27.8分，較兩周前輕微下跌0.5分，支持率淨值維持負54%。3位司長方面，政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波的卓分與上次調查相若，分別為30.6及34.3分；司長中最低分是律政司司長鄭若驊的18.7分，較上次調查下跌了1.5分。

新上任的4名局長中，財庫局局長許正宇支持度淨值最高，得負6個百份點；其次是創科局局長薛永恒及民政局局長徐英偉，分別負10及負15個百份點，3名局長的支持率均有下跌。排名最後的政制局局長曾國衛支持度淨值跌幅最大，下跌4個百份點至負21個百份點。

保安局局長李家超繼續以負37個百份點接近末位，但支持度淨值的升幅達10個百分佔，是唯一一名有升幅的局長。多名局長的支持度淨值均有顯著下降，包括環境局局長黃錦星下降14個百份點、教育局局長楊潤雄下降16個百份點等，商經局局長邱騰華的支持率淨值則跌至上任以來的新低。

恒生大學傳播學院副教授陳智傑認為，調查反映反修例一周年之際，官員支持度持續低迷，更隨着不同的政策爭議蔓延至相關的政策局長。新登場的問責官員同告下跌，薛永恒及許正宇民望雖然較高，但兩人的認知率不足五成，政府內閣改組對於民望並未有提振作用。